Le Pixel 9 Pro Fold sous la loupe de DXOMARK : brillant mais perfectible

Le Pixel 9 Pro Fold est-il le smartphone pliable ultime ? DXOMARK a passé au crible cet appareil ambitieux de Google. Spoiler alert : les résultats sont plus nuancés qu’on pourrait le croire.

Google Pixel 9 Pro Fold // Source : Frandroid

Google entre dans la danse avec son Pixel 9 Pro Fold, un appareil qui fait beaucoup parler de lui. Mais que vaut-il vraiment ? Les experts de DXOMARK ont passé ce nouveau smartphone au crible, les résultats sont… intéressants.

Un écran qui en met plein la vue

Commençons par le bon côté des choses : l’écran du Pixel 9 Pro Fold est très bon. DXOMARK le place dans le top 10 mondial, toutes catégories confondues. Ce qui est excellent pour un pliable.

Ce qui impressionne le plus, c’est sa luminosité. Avec un pic à 2 585 cd/m2, c’est l’un des écrans pliables les plus lumineux jamais testés. L’écran restera lisible même dans les conditions les plus lumineuses.

Mais ce n’est pas tout. La fidélité des couleurs, la fluidité au toucher, le confort visuel… Google a mis le paquet. D’ailleurs, c’est le premier pliable à décrocher le label « Eye Comfort » de DXOMARK.

L’appareil photo : des hauts et des bas

Passons maintenant à la partie photo, et là, accrochez-vous, car c’est un peu les montagnes russes.

La bonne nouvelle ? Le Pixel 9 Pro Fold est considéré comme le meilleur pliable en photo. L’exposition est au poil, les couleurs sont fidèles, l’autofocus est rapide comme l’éclair.

Mais attention, tout n’est pas rose au pays du Pixel. La plage dynamique (la capacité à gérer les zones très claires et très sombres dans une même photo) est un poil en retrait par rapport au modèle précédent. Et en mode portrait, les détails peuvent parfois faire défaut dans les scènes à fort contraste.

Le zoom, quant à lui, c’est plus nuancé. D’un côté, le nouveau module ultra grand-angle vous permet de capturer des scènes plus larges. Cool pour les paysages ! De l’autre, le zoom téléphoto galère un peu en basse lumière. Donc pour les photos de concert au fond de la salle, ce ne sera peut-être pas top.

On voit d’ailleurs les différences avec le Pixel 9 Pro tout court, qui n’a pas la même configuration de caméras… ce dernier est le second meilleur photophone de 2024 selon DXOMARK. Avec 158 points, le Google Pixel 9 Pro XL se place juste derrière le Huawei Pura 70 Ultra.

Et la vidéo dans tout ça ?

C’est là que le bât blesse un peu. Google a fait le choix de passer à la vidéo HDR 10 bits. Sur le papier, c’est génial : des couleurs plus riches, une meilleure gestion des contrastes. Mais dans les faits, ça introduit pas mal de bruit, surtout en basse lumière.

La stabilisation est au top, l’autofocus est précis, mais le niveau de détail en prend un coup dans les scènes difficiles.

En conclusion, le Google Pixel 9 Pro Fold excelle dans certains domaines, notamment l’affichage et la photographie statique, mais montre ses limites dans d’autres, particulièrement en vidéo. Est-ce le smartphone pliable ultime ? Pas tout à fait selon DXOMARK. Mais c’est certainement un pas dans la bonne direction pour Google.

De notre côté, nos premières impressions sont en ligne, en attendant notre test complet qui arrivera dans les prochains jours.

