Le Pixel 9 Pro XL n’est pas le meilleur smartphone pour la photo, selon ce laboratoire

Le Pixel 9 Pro XL est passé entre les mains du laboratoire français DXOMark. Si les résultats sont élogieux, il n’est pas le champion incontesté de la photo.

Avec 160 points, le Google Pixel 9 Pro XL se place juste derrière le Huawei Pura 70 Ultra. D’aucun diront qu’il s’agit d’une première place au final, le smartphone de Huawei étant dépourvu des services Google et donc assez peu en vu.

DXOMark relève une excellente qualité d’image avec une large gamme dynamique et une bonne préservation des hautes lumières. Les couleurs sont précises et agréables, avec une balance des blancs neutre. On a aussi une bonne préservation des détails en lumière vive et intérieure, indique le laboratoire.

Même tarif pour le mode portrait qui est réaliste, même dans diverses conditions d’éclairage.

En basse luminosité, ça se passe globalement bien, sauf dans des conditions difficiles. DXOMark relève ici une légère sous-exposition et du bruit chromatique. Idem pour une limitation dans les détails sur les scènes peu lumineuses.

Pour le zoom, même constat que dans notre prise en main, le Pixel 9 Pro XL est un tueur en la matière. Il est polyvalent, avec de bons résultats sur toute la plage focale et une précision extrême en x5, sa longueur focale native.

L’ultra grand-angle fait aussi le job, avec des couleurs agréables et une balance des blancs neutre, mais du bruit visible sur les bords.

Un capteur selfie largement amélioré

Mais le mieux vient encore du capteur selfie. Exit le capteur de 10,5 Mpx des Pixel 8. Il demeure uniquement sur le Pixel 9 cette année. Il est remplacé par un 42 Mpx avec ouverture f/2,2.

Cet équivalent 17 mm offre une qualité d’image améliorée grâce à une meilleure précision des couleurs et de l’exposition, en partie grâce au format HDR.

Son autofocus est plus stable et avec une profondeur de champ plus large, améliorant les détails dans les selfies de groupe.

Et pour les portraits, son bokeh est bien meilleur qu’auparavant avec un flou plus doux et une meilleure isolation du sujet, surtout en faible luminosité.

Autant d’atout qui permettent au Pixel 9 Pro XL d’atteindre la quatrième place en selfie, au coude-à-coude avec les iPhone 15 Pro et le Magic 6 Pro de Honor.

Le Pixel 9 Pro XL a le meilleur écran du marché

S’il n’atteint pas la première place du podium en photo, le Pixel 9 Pro XL se rattrape sur l’écran. Là, il rafle tout grâce à « une très bonne précision des couleurs, sa lisibilité et ses performances vidéo, combinées au label Eye Comfort », explique DXOMark.