Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra officialisée : tout savoir de cette nouvelle trottinette électrique ultra premium

Xiaomi a levé le voile sur un tout nouveau modèle de trottinette électrique dans le cadre du MWC 2023 : l’Electric Scooter 4 Ultra, qui se positionne sur le segment très haut de gamme avec son prix de 999 euros.

Le Mobile World Congress (MWC) 2023 a commencé sur les chapeaux de roues à Barcelone. Xiaomi a notamment fait une flopée d’annonces en tous genres, de ses nouveaux Xiaomi 13 Lite, Xiaomi 13 (notre prise en main) et Xiaomi 13 Pro (que nous avons déjà testé), en passant par une montre connectée très élégante et des nouveaux écouteurs à réduction de bruit active.

Le créneau de la mobilité n’a pas non plus été délaissé, puisque le constructeur chinois a révélé un modèle de trottinette électrique inédit, l’Electric Scooter 4 Ultra. Ici, il s’agit de la version Ultra de l’Electric Scooter 4, également déclinée en Pro. Et comme son nom le laisse penser, la fiche technique va encore plus loin que d’habitude.

Grosse autonomie au menu

Pour commencer, cette Electric Scooter 4 Ultra est la toute première du catalogue Xiaomi à intégrer un système de double suspension, à l’avant et à l’arrière. Cela lui apporte un côté plus baroudeuse, et devrait aussi et surtout renforcer le confort de l’engin. Ce qui ne lui fera pas de mal eu égard au confort médiocre constaté sur la Scooter 4 Pro.

Source : Xiaomi Source : Xiaomi

Pour éviter toute crevaison impromptue, des pneus Xiaomi DuraGel de 10 pouces ont été installés : ils sont plus larges, peut-on lire dans le communiqué de presse envoyé à la rédaction, mais aussi auto-obturant.

Autre nouveauté à signaler : la puissance du moteur en pic, qui grimpe à 949 Wh au lieu de 700 W sur le modèle Pro. Si cela ne lui permettra pas d’aller plus vite sur du plat, la limite légale étant de 25 km/h, ce gain de performances lui servira en revanche à gravir des dénivelés positifs de 25 %, contre 20 % sur l’itération Pro.

Très lourde sur la balance

L’autonomie prend elle aussi du galon : 70 km au total, même si vous ne devriez que rarement atteindre cette portée. En effet, ce rayon d’action a été obtenu par Xiaomi sur une route plate, avec un utilisateur de 75 kg – plus une charge de 5 kg – roulant à 15 km/h. En ville, les vitesses de 20 et 25 km/h sont généralement très facilement atteintes.

Il n’empêche, l’autonomie de cet engin devrait facilement dépasser les 50 km tout de même. La batterie se charge quant à elle en 6,5 heures.

L’autre principal changement qui pourrait en refroidir plus d’un et plus d’une concerne le poids : 25 kg (17,5 kg pour la Pro). Ce poids conséquent a forcément un impact sur l’intermodalité, puisque déplacer une telle charge à la force de ses bras dans les transports en commun devient une tâche sacrément difficile pour la plupart des utilisateurs.

Du côté de la sécurité, Xiaomi a installé un frein à tambour à l’avant et un frein électromagnétique à l’arrière. Guidon élargi, IP55 (protégée contre les éclaboussures d’eau), connectivité Bluetooth, pliable, supporte une charge de 120 kg, composée d’aluminium : voici le reste des informations techniques qu’il faut retenir.

Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra : prix et disponibilité

Mentionnons pour terminer un tout nouveau mode de conduite : le Sport+, qui promet « une accélération souple et agréable », sans que l’on ait plus de détails à son sujet.

Ici, la Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra se place sur un tout nouveau segment tarifaire : 999 euros, soit 200 euros de différence avec la Scooter 4 Pro qui perd d’un coup d’un seul beaucoup d’intérêt face à cette version. Il faudra patienter jusqu’au 20 avril, jour de sa sortie officielle, pour la découvrir.

