La trottinette électrique la plus premium de chez Xiaomi baisse enfin son prix de manière drastique

La Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra est une trottinette électrique ultra premium qui cumule les bons points, notamment au niveau de son autonomie, de sa puissance ou encore du confort qu'elle offre sur la route. Une bonne référence que l'on trouve actuellement à 799 euros au lieu de 999 euros sur le site officiel de la marque.

Après avoir proposé une flopée de trottinettes électriques accessibles, Xiaomi a misé sur le haut de gamme l’année dernière en lançant un modèle ultra premium, l’Electric Scooter 4 Ultra. Cette référence, que l’on a notée 8/10 au terme de notre test, a plusieurs atouts qui lui permettent de se différencier de la concurrence, à commencer par sa puissance, son autonomie ou encore ses suspensions qui facilitent la conduite. Si cette trottinette endurante vous intéresse, mais que son prix de départ était plutôt rédhibitoire pour vous, sachez qu’elle bénéficie en ce moment d’une réduction de 200 euros.

Les points forts de la Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra

Un deck large confortable

Des accélérations franches

Une excellente autonomie

Lancée à 999 euros, la Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra est désormais proposée à 799 euros sur le site officiel de la marque.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra au meilleur prix ?

Une trottinette robuste aux finitions soignées

Tout comme les autres trottinettes électriques conçues par la marque, la Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra adopte un design assez reconnaissable avec cette couleur grise plutôt classique, mais quelques touches de couleur par-ci, par-là permettent de la rendre un peu moins passe-partout. La trottinette est avant tout bien robuste avec sa structure en aluminium dense, qui bénéficie en plus d’une certification IP55, soit une protection contre les poussières et les projections d’eau. Mais elle n’est pas seulement très robuste : elle est aussi assez lourde. C’est un beau bébé de 25 kg que l’on a face à soi, un poids conséquent qui pourrait vraiment compliquer les déplacements intermodaux.

Autrement, la Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra se révèle très confortable avec son très large deck (170 mm de longueur) qui rassurera les grandes pointures. Son guidon, sur lequel on trouve un écran simple et efficace, est aussi bien long, et donc plus pratique à prendre en main. Pour ce qui est du pliage, celui-ci est plutôt intuitif, mais on la rangera bien mieux si elle est non pliée. De plus, sa béquille large et haute permet de la tenir parfaitement.

Une belle puissance et des suspensions rassurantes

Avec son moteur capable de délivrer une puissance de 940 W en crête et 500 W en nominal, la Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra offre une belle conduite sur route. On peut d’ailleurs choisir entre 4 modes : piéton, D pour 20 km/h, S pour 25 km/h et S+, qui permet d’atteindre la vitesse maximale en 3 ou 4 secondes. Ça fait son petit effet. Les pentes jusqu’à 25 % sont quant à elle franchies très facilement. Notons également la présence des suspensions avant et arrière qui absorbent parfaitement les dos d’âne, bosses et gros pavés. Attention toutefois aux vibrations qui peuvent être ressenties à l’arrière une fois les 25 km/h atteints. Pour ce qui est du freinage, celui-ci se montre progressif, rassurant et même excellent sur sol sec. Concernant les pneus, ceux-ci mesurent 10 pouces et la marque assure même qu’ils sont plus durables car autoréparables grâce à leur couche de gel.

Enfin, l’Electric Scooter 4 Ultra brille côté autonomie. Si la marque annonce 70 km sur une charge, cette distance n’est atteinte que si l’on roule à 15 km/h. En réalité, il faut plutôt compter sur 40 à 45 km d’autonomie, ce qui est déjà excellent pour une trottinette électrique. Les 50 km d’autonomie de portée peuvent tout de même être atteints avec le mode S. Quant à la recharge, celle-ci est assez lente puisque faire le plein nécessite 6 à 7 heures de patience.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références que nous avons testées et approuvées, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures trottinettes électriques du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.