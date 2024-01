La trottinette ultra premium de Xiaomi perd 20 % de son prix durant les soldes

La trottinette Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra offre une belle puissance en route et une conduite vraiment confortable grâce à ses suspensions efficaces. Si l'expérience vous tente, sachez que ce modèle est proposé à 804 euros au lieu de 999 euros au départ.

Xiaomi frappe fort avec la Electric Scooter 4 Ultra. Cette trottinette haut de gamme met en avant un guidon et un deck plus large pour assurer un meilleur confort de conduite. Elle brille surtout pour sa polyvalence et sa puissance. Ce modèle a d’ailleurs été testé par nos soins, avec une note de 8/10. Elle est donc très recommandable, surtout maintenant qu’elle coûte près de 200 euros de moins, à l’occasion des soldes.

Ce qu’on apprécie de la Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra

Une belle qualité de fabrication, avec un large deck

Des accélérations franches et un freinage ultra-performant

Une bonne autonomie

Avec un prix élevé à 999 euros, la trottinette électrique Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra se négocie aujourd’hui à 804,03 euros sur Amazon.

Une trottinette de qualité, mais un peu lourde

La Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra à fier allure et opte pour un style plus sportif et baroudeur. On sent la montée en gamme, et la qualité de fabrication, superbement assemblée et plus résistante à l’eau. En effet, elle profite d’une protection IP55 (protection contre les poussières et les projections d’eau), bien meilleure que l’IPX4 de la Pro. Rouler dans les flaques et sous la pluie n’induit aucun risque, bien que la conduite y devienne plus risquée à trottinette.

Plus robuste avec sa structure en aluminium, elle est aussi très lourde. On vous déconseille de transporter ce modèle. Avec 25 kg, c’est au-dessus d’un gros vélo électrique. Elle n’est clairement pas celle à emporter dans le métro ou les escaliers. Elle mise plutôt sur le confort. Maniable, elle possède un guidon large, et un deck vaste pour positionner ses pieds comme on veut.

Puissante, sécurisante et endurante

Là où la trottinette de Xiaomi assure, c’est sur le terrain du confort. Pas besoin de craindre les dos d’âne ou les nids de poule. Les pneus 10 pouces savent aussi absorber les vibrations malgré l’absence d’air. Leur adhérence est très bonne, y compris sous la pluie. Côté freinage, ils sont mordants, mais rassurant. Niveau conduite, la Xiaomi Scooter 4 Ultra grimpe jusqu’à 500 W et 940 W en pic, pour gravir des dénivelés positifs de 25 %. On retrouve 4 modes (piéton, drive, S et S+) dont le mode S est celui à privilégier. Il offre une bonne accélération et atteint 25 km/h en une vingtaine de mètres. Il ne montre ses limites que dans les plus fortes pentes, là où mode mode S+ trouve tout son intérêt : on atteint les 25 km/h en 3 ou 4 secondes, et les montées abruptes sont franchies sans peine.

Enfin, si Xiaomi promet 70 km d’autonomie théorique, ce résultat est loin d’être atteint. Comptez plutôt entre 40 et 45 km, ce qui reste une excellente autonomie pour une trottinette électrique. Les 50 km d’autonomie peuvent tout de même être atteints en utilisant le mode S. Quant à la recharge, elle est lente, il faut entre 6 à 7 heures pour faire le plein.

Envie d’en apprendre davantage ? Voici notre test sur la Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra.

