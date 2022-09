Xiaomi Electric Scooter 3 Lite officialisée : une version allégée, mais plus abordable

Xiaomi a levé le voile sur une nouvelle version de sa trottinette électrique Scooter 3. La Lite, de son nom, perd logiquement au change, mais se veut aussi plus abordable.

Un an après l’officialisation de la Mi Electric Scooter 3, Xiaomi remet le couvert avec une version Lite dont la fiche technique a logiquement été revisitée. Comme son nom l’indique, il faut s’attendre à quelques petites concessions en échange d’un prix plus contenu. Rentrons dans le vif du sujet sans tarder : 449 euros vous seront demandés pour ce nouveau modèle.

À titre de comparaison, la Scooter 3 classique s’arrache au prix de 529 euros sur le site officiel de Xiaomi. Il y a donc une différence de 80 euros entre les deux modèles. Attardons-nous désormais sur les caractéristiques de cette Xiaomi Electric Scooter 3 Lite, plus timide sur le plan de l’autonomie.

Une autonomie en retrait

Cette trottinette pliable revendique en effet un rayon d’action de 20 kilomètres grâce à sa batterie de 5200 mAh. À titre de comparaison, sa grande sœur opte pour un accumulateur de 7 650 mAh pour une portée théorique de 30 kilomètres. Sauf qu’en pratique, nous nous étions plutôt rapprochés de 20 kilomètres.

Pour la Lite, il faut donc s’attendre à une autonomie voguant davantage autour des 15 kilomètres maximum, ce qui est relativement faible pour des déplacements quotidiens. Heureusement, le temps de charge est plus court – 4,5 heures –, mais n’est pas non plus ultra rapide. Il faut compter une matinée ou une après-midi pour la recharger à bloc.

Au chapitre de la puissance, l’Electric Scooter 3 Lite grimpe jusqu’à 300 W (nominale). Mais elle se montre moins pêchue pour gravir des côtes, puisque Xiaomi vous assure de gravir des pentes jusqu’à 14 %, contre 16 % pour la Scooter 3 classique. La puissance maximale – qui n’a pas été communiquée – est probablement plus faible.

Dans tous les cas, l’engin est limité à une vitesse de pointe de 25 km/h, conformément à la loi. Son châssis en aluminium chausse des roues de 8,5 pouces en caoutchouc, combiné à un frein tambour à l’arrière – contre un frein à disque sur la Scooter 3. Ce deux-roues peut supporter une charge maximale de 100 kg.

Xiaomi Electric Scooter 3 Lite : prix et disponibilité

Au niveau du poids justement, cette Lite porte plutôt bien son nom eu égard des 13 kilos recensés sur la balance. C’est grosso modo le même poids que sa grande sœur, mais cela est déjà plus raisonnable que les 16,5 kg de la Scooter 4 Pro que nous avons testés. Elle demeure aussi légèrement plus longue et plus haute, mais de peu.

Déclinée en coloris noir ou blanc, la Xiaomi Electric Scooter 3 Lite est disponible depuis le 8 septembre 2022 au prix de 449 euros, chez Fnac, Darty, Boulanger, Leclerc, Carrefour, Auchan, Système U, Cdiscount, Rue du Commerce et Amazon. Du 8 au 18 septembre, une petite réduction de 20 euros est proposée.

