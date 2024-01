C’est au tour de la trottinette Xiaomi Electric Scooter 3 Lite d’être soldée (-40 %)

Au sein de la gamme de trottinettes électriques conçues par Xiaomi, on trouve des modèles assez abordables comme l'Electric Scooter 3 Lite, sortie en 2022. Elle est idéale pour les petits budgets, et c'est encore plus le cas pendant les soldes puisque E.Leclerc la propose à 272 euros au lieu de 449 euros.

La Xiaomi Electric Scooter 3 Lite fait partie de la gamme de trottinettes électriques abordables de la marque chinoise. Si des concessions ont dû être faites pour maintenir un prix contenu, le rapport qualité/prix de cette trottinette est tout à fait intéressant et devrait ravir les débutants aux budgets restreints qui aimeraient se lancer dans une mobilité plus douce. Elle devient même encore plus recommandable pour eux pendant les soldes d’hiver, puisque son prix a chuté sous la barre des 280 euros.

Les points essentiels de la Xiaomi Electric Scooter 3 Lite

Une trottinette légère

Une vitesse de pointe de 25 km/h

Une autonomie correcte

Lancée à 449 euros, puis réduite à 389 euros, la Xiaomi Electric Scooter 3 Lite est désormais affichée à 272 euros chez E.Leclerc.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Xiaomi Electric Scooter 3 Lite. Le tableau se met à jour automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Xiaomi Electric Scooter 3 Lite au meilleur prix ?

Qu’est-ce qui fait de la Xiaomi Electric Scooter 3 Lite une bonne trottinette électrique ?

La Xiaomi Electric Scooter 3 Lite est tout d’abord une trottinette électrique particulièrement légère et donc facile à transporter étant donné qu’elle ne pèse que 13 kg. D’ailleurs, son système de pliage astucieux aide aussi beaucoup. Autre atout de ce design : une certification IP54, qui la rend résistante aux éclaboussures d’eau et à la poussière.

Côté performances, l’Electric Scooter 3 Lite fait moins bien que l’Electric Scooter 3 classique puisqu’elle ne délivre qu’une puissance nominale de 300 W, contre 600 W pour sa grande sœur. Cela ne l’empêche toutefois pas d’atteindre la vitesse de pointe classique de 25 km/h et même de gravir des pentes de 14 %. Trois modes de vitesse sont d’ailleurs disponibles et pourront être sélectionnés depuis l’écran LED sur le guidon. Enfin, la trottinette embarque une batterie de 5 200 mAh qui devrait assurer, selon Xiaomi, une autonomie de 20 km sur une seule charge. Une donnée qui variera évidemment selon les conditions météo, le poids de l’utilisateur ou encore l’inclinaison des pentes gravies.

Lire aussi

Quelle est la meilleure trottinette électrique à choisir en 2024 ?

Comment ne pas rater les bons plans des Soldes d’hiver ?

Les soldes d’hiver 2024 se déroulent du mercredi 10 janvier 2024 à 8h, jusqu’au mardi 6 février prochain à 23h59. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Voici également quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne pas passer à côté des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel) Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

(disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.