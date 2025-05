Finesse, autonomie et nouveau design : selon des documents marketing ayant fuité, la Surface Pro 12 pouces serait dévoilée par Microsoft le 6 mai 2025.

Source : WinFuture

D’après les informations exclusives obtenues par Roland Quandt de WinFuture, Microsoft s’apprêterait à élargir sa gamme Surface avec un nouveau modèle compact qui devrait être officiellement présenté ce 6 mai 2025.

Cette Surface Pro 12 pouces serait une évolution notable dans la stratégie de la firme, elle proposera pour la première fois une tablette ARM à prix plus abordable, tout en introduisant un design repensé.

Une refonte esthétique et ergonomique

Selon les images qui ont fuité, la Surface Pro 12 pouces arborerait des lignes nettement plus douces, avec des coins et un dos arrondis qui tranchent avec l’esthétique plus anguleuse des générations précédentes.

Le boîtier entièrement métallique afficherait une épaisseur remarquablement fine de 7,8 millimètres, tout en conservant la béquille ajustable caractéristique de la gamme, désormais réglable jusqu’à 165 degrés pour une adaptabilité maximale aux différents usages.

L’appareil sera proposé en trois coloris distincts – violet, « Ocean » (bleu) et « Platinum » (gris) – qui se déclinent également sur les claviers Surface compatibles vendus séparément.

Des performances ARM optimisées pour l’autonomie

D’après les documents consultés par Roland Quandt, la Surface Pro 12 pouces embarquerait la puce Snapdragon X Plus X1P-42-100 de Qualcomm, un processeur ARM à huit cœurs cadencé jusqu’à 3,4 GHz.

La configuration mémoire pourrait atteindre 16 Go de RAM, associée à un stockage flash UFS de 256 ou 512 Go. Les documents marketing de Microsoft évoquent une autonomie impressionnante jusqu’à 16 heures en lecture vidéo locale.

Un écran PixelSense Flow et une connectique minimaliste

Selon les fuites, l’écran LCD de 12 pouces arborerait l’appellation « PixelSense Flow Panel« , bien que les documents disponibles ne précisent pas si cette dalle bénéficierait d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz comme certains modèles haut de gamme de la marque. La tablette prendrait en charge le Surface Pen et le Surface Pen Slim pour la prise de notes et le dessin.

Côté connectique, Microsoft ferait le choix de la simplicité avec seulement deux ports USB-C (3.2). L’absence de prise casque imposerait l’utilisation d’écouteurs sans fil ou via adaptateur USB-C.

D’ailleurs, cette Surface Pro 12 pouces serait commercialisée sans adaptateur secteur inclus, ce qui nécessitera l’achat séparé d’un chargeur compatible USB Power Delivery d’au moins 27 watts.

Cette nouvelle tablette 2-en-1 s’inscrirait dans une volonté de Microsoft de rendre sa gamme Surface plus accessible, tout en conservant les atouts qui ont fait son succès : polyvalence, design soigné et performances adaptées aux usages professionnels courants.

Il faut désormais attendre l’annonce officielle du 6 mai pour confirmer ces informations et découvrir les détails, notamment les prix et les dates de disponibilité.