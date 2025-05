Boulanger retire 380 € sur ce laptop Asus (écran Oled 3K, Ultra 7, 32 Go de RAM et 1 To SSD) lors des French Days

Besoin d’un allié solide pour trimballer votre bureau dans un sac à dos ? L’Asus Vivobook S 14 coche les bonnes cases : compact, véloce, bien équipé. Et durant les French Days, il devient encore plus séduisant grâce à une ristourne bien placée qui allège sérieusement la facture. De 1899 euros à 1519 euros chez le site marchand Boulanger.

Dans l’amazone des PC portables, certains modèles visent juste. Pas besoin d’en faire trop, juste ce qu’il faut de finesse, de performance, et d’intelligence dans la conception. L’ASUS Vivobook S 14 (UX5406) par exemple, sort du lot avec un CPU Intel Core Ultra 7, un Ă©cran 3K OLED, 32 Go de RAM : c’est l’ultrabook pour ceux qui vivent entre deux fuseaux horaires, qui bossent dans le train ou retouchent une vidĂ©o entre deux cafĂ©s. Et quand il passe sous la barre psychologique des 1500 euros en promo chez Boulanger pour les French Days, il devient encore plus difficile Ă ignorer.

Trois points Ă retenir sur ASUS Vivobook S 14 (UX5406)

Un sublime Ă©cran OLED de 14 pouces 3K (2880 x 1880 pixels)

Un puissant processeur Intel Core Ultra 7 et 32 Go de RAM

Un SSD de 1 To

Au lieu de 1899 euros, l’ASUS Vivobook S 14 (UX5406) est aujourd’hui disponible en promotion Ă 1 519 euros sur Boulanger.

Un design aiguisé, une dalle qui claque

Avec son châssis affiné en aluminium brossé, à la fois robuste et élégant, et un poids plume de seulement 1,39 kg, l’ASUS Vivobook S 14 UX5406 est l’ultrabook taillé pour le mouvement. Il se glisse facilement dans un sac, ne pèse pas sur l’épaule, et reste discret sur une table de coworking ou lors d’une visio improvisée en terrasse. On est dans le haut du panier pour celles et ceux qui enchaînent les rendez-vous, les déplacements ou les sessions de boulot en mode nomade et avec son clavier rétroéclairé, vous pouvez même travailler en nocturne.

Côté affichage, l’écran OLED de 14 pouces passe un cap : définition 3K (2880 × 1800 pixels), taux de rafraîchissement de 120 Hz et couverture intégrale du gamut DCI-P3 pour une fidélité colorimétrique impeccable. La technologie OLED assure des noirs profonds, des contrastes saisissants et une brillance maîtrisée, même en environnement lumineux. Idéal pour les créatifs, les streamers exigeants ou les accros à la qualité visuelle.

La dalle est également certifiée VESA DisplayHDR True Black 600, ce qui garantit un rendu HDR plus immersif, notamment pour les contenus vidéo. Le ratio écran/châssis de 89 % réduit les bordures au strict minimum, accentuant la sensation d’immersion, sans sacrifier la compacité. Résultat : un affichage fluide, précis, et agréable à l’œil, que ce soit pour travailler longtemps ou se détendre devant un film ou une session YouTube bien méritée.

Grosse puissance embarquée, et connectique sérieuse

Sous le capot, l’ASUS Vivobook S 14 UX5406 embarque un processeur Intel Core Ultra 7 basé sur l’architecture Meteor Lake. Ce SoC hybride combine des cœurs performants, des cœurs efficients et une puce graphique Intel Arc intégrée, taillée pour encaisser la charge multitâche : bureautique lourde, retouche photo, montage léger ou enchaînement de visios. Il est épaulé par 32 Go de RAM, ultra-rapide, et un SSD NVMe PCIe 4.0 de 1 To, pour une réactivité instantanée à chaque ouverture d’application ou transfert de fichier.

Ce Vivobook mise aussi sur une gestion intelligente grâce Ă son NPU (Neural Processing Unit), moteur IA embarquĂ© qui prend en charge certaines tâches locales : floutage de fond en visio, rĂ©duction de bruit, optimisation de batterie ou tri de fichiers. L’objectif est clair : soulager le CPU, prĂ©server l’autonomie, et rendre l’expĂ©rience plus fluide au quotidien. Et ça fonctionne. L’ultrabook annonce jusqu’à plus d’une journĂ©e d’autonomie en usage modĂ©rĂ©, soit une journĂ©e complète de travail sans recharge, une denrĂ©e rare dans cette catĂ©gorie, de quoi chahuter le MacBook Air 13 M4 lui aussi en promotion en ce moment.

Côté connectique, ASUS a fait les choses bien : deux ports Thunderbolt 4 (idéals pour les transferts rapides, les écrans externes ou la recharge), un port HDMI 2.1, un port USB-A 3.2 Gen 2, un combo jack, deux ports Thunderbolt 4 et les classiques sans fil Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.4. Bref, un ultrabook complet, polyvalent, et diablement bien pensé. Et si vous souhaitez une version moins véloce, la déclinaison avec CPU Ultra 5, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go est disponible à petit prix chez Boulanger toujours dans le cadre des French Days 2025.

Afin de comparer l’ASUS Vivobook S 14 (UX5406) avec d’autres produits de la mĂŞme catĂ©gorie, nous vous invitons dès maintenant Ă consulter notre guide sur les meilleurs ultrabook du moment.

French Days 2025 : ne ratez aucun bon plan avec Frandroid

Les French Days reviennent en 2025 pour une première Ă©dition. Celle-ci se dĂ©roule du mercredi 30 avril jusqu’au 06 mai inclus.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

TĂ©lĂ©chargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catĂ©gorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps rĂ©el les nouveaux articles liĂ©s aux soldes d’hiver

Abonnez-vous Ă notre newsletter pour ĂŞtre sĂ»r de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, dĂ©sinscription en 1 clic, aucune diffusion Ă des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistrĂ© ! Surveillez votre boĂ®te aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les donnĂ©es transmises par le biais de ce formulaire sont destinĂ©es Ă Humanoid, sociĂ©tĂ© Ă©ditrice du site Frandroid en sa qualitĂ© de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cĂ©dĂ©es Ă des tiers. Ces donnĂ©es sont traitĂ©es sous rĂ©serve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualitĂ©s et informations relatives aux contenus Ă©ditoriaux publiĂ©s sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer Ă tout moment Ă ces e-mails en cliquant sur les liens de dĂ©sinscriptions prĂ©sents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intĂ©gralitĂ© de notre politique de traitement de vos donnĂ©es personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilitĂ© et d’opposition pour motif lĂ©gitime aux donnĂ©es personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dĂ©diĂ©.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.