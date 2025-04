Boulanger retire 200 € à l’Asus Vivobook S 14, un laptop premium que l’on a noté 9/10

Animée par un Core Ultra 9 185H, l’Asus Vivobook S 14 (S5406), avec son bel écran Oled est un PC portable bien performant. Noté 9/10 par nos soins, nous le recommandons chaudement, surtout avec 200 euros de réduction.

Asus Vivobook S 14 (S5406) // Source : Otaxou pour Frandroid

En introduisant Vivobook S 14 (S5406), Asus met en avant un laptop qui séduit pour son sublime écran, son endurance et ses performances musclées grâce à son Core Ultra 9 185H. Nous avons eu l’occasion de le tester, et il nous a fortement convaincus. Une référence très intéressante et qui devient plus intéressante après 200 euros de remise.

Les forces de l’Asus Vivobook S 14 (S5406)

Un design fin et discret avec une large connectique

Un bel écran Oled et un puissant processeur (Intel Core Ultra 9 185H)

Une autonomie musclée

Avec un prix de départ de 1499,99 euros, l’Asus Vivobook S 14 (S5406) se négocie actuellement à 1 299,99 euros chez Boulanger.

Un joli ultrabook qui en met plein les yeux

L’Asus Vivobook S 14 (S5406) possède des lignes séduisantes sur le dessus de son châssis métallique et va plaire aussi bien aux utilisateurs de bureau qu’aux voyageurs. Avec une petite diagonale de 14 pouces, l’ultrabook a été conçu pour être peu encombrant lors de vos déplacements avec son poids de 1,3 kg et sa conception fine de 1,59 centimètre. Cela ne l’empêche pas d’offrir une bonne connectique : à gauche, on retrouve un port HDMI 2.1, deux ports Thunderbolt 4, un lecteur de cartes microSD ainsi qu’un combo jack. À droite, on a droit à deux ports USB A 3.2 Gen 1.

Une fois l’ordinateur allumé, on découvre un bel écran avec une définition 2,8K (2 880 x 1 800 pixels) qui profite des noirs profonds et des contrastes infinis de l’Oled. On regrette toutefois le choix d’avoir un taux de rafraîchissement limité à 60 Hz.

Une configuration musclée

Côté performance, ce laptop s’appuie sur un processeur Intel Core Ultra 9 185H épaulé par 16 Go de mémoire vive. Avec cette configuration, il est capable d’encaisser sans problème toutes les tâches que vous lui imposerez, même les plus exigeantes. Ajoutons à cela un SSD de 1 To qui, en plus de vous faire bénéficier d’une belle capacité de stockage, réduit les temps de chargement et accélère les lancements de votre machine.

Pour rester productif, le modèle est équipé d’une batterie de 75 W, compatible avec la charge rapide de 65 W. Lors de notre test, il a pu tenir entre 18 heures et 19 heures, ce qui est excellent.

Pour plus d’informations, découvrez notre test sur l’Asus Vivobook S 14 (S5406).

