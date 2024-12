Huawei retire 300 € sur son MateBook X Pro, un laptop ultra premium que l’on a noté 9/10

Le Huawei MateBook X Pro 2024 est apparu chez nous en juin 2024 et nous a impressionné par sa finesse, sa légèreté et aussi sa puissance. En plus, la marque se permet de lui faire profiter d’une double réduction sur son site officiel.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Le Huawei MateBook X Pro 2024 est un ultraportable qui n’aura jamais autant fait honneur à cette appellation. Cet ordinateur est une petite prouesse technologique, rendez-vous compte : il ne pèse que 980 g. Alors que l’écran n’est pas ridicule puisqu’il fait quand même 14,2″, et que c’est de l’OLED. Et ne pensez pas que c’est parce qu’il est léger qu’il est vide : sa puissance est impressionnante. Une machine qui bat à plate couture le plus léger des MacBook Air, même si ça a un coût. Heureusement que ce dernier est réduit en ce moment sur le site même de Huawei.

Les points forts du Huawei MateBook X Pro

Moins de 1kg pour un PC portable de cette puissance, une dinguerie

Les performances suivent parfaitement le reste

L’autonomie réelle de 11h (mesurée dans le test)

Le prix réel du Huawei MateBook X Pro est de 2199,99 euros. En ce moment, il est affiché à 1999,99 euros. Si vous ajoutez le code A5NOELFR dans le panier, vous pouvez l’avoir pour 1899 euros.

Cette alliance de puissance et de légèreté, c’est de la sorcellerie

Le Huawei MateBook X Pro (2024) impressionne à tous les niveaux. Difficile de savoir par où commencer, alors parlons d’abord de ses dimensions : 310 mm de largeur pour 222 mm de profondeur et 13,5 mm de hauteur pour, vous l’avez vu en titre, 980 g. Rien de plus facile que de le transporter tous les jours pour travailler, regarder des vidéos ou juste faire votre vie sur le web.

Parce qu’en plus de tout ça, l’autonomie est au rendez-vous. Ce PC portable propose environ 11 h d’autonomie en usage mixte, qui peut monter jusqu’à 15 h grâce à l’architecture ARM qui optimise tout ça. La batterie de 70 Wh est en plus livrée avec un bloc d’alimentation de 90W et mêle USB-C et USB-A pour une polyvalence indispensable. Bref, de ce côté-là, rien n’est laissé au hasard et ça se sent.

Une finition premium et des composants haut de gamme

Nouveauté pour cette version du MateBook X Pro de 2024 : l’OLED. Il s’affiche sur une dalle de 14,2″ qui affiche de la 3,2K (3 120 x 2 080) avec une fréquence de rafraîchissement max de 120 Hz. L’écran est super bien calibré, les noirs sont parfaits et le contraste est infini. Sous le capot, vous avez un processeur Intel Core Ultra 7 155H avec 32 Go de mémoire, nouveau standard aussi, et un SSD de 1 To avec Windows 11 Pro.

Tout est réuni ici pour vous offrir l’expérience la plus agréable possible, avec un bel et grand écran, une fluidité sans pareil et un poids plume. Le seule chose que vous pouvez lui reprocher c’est peut-être une connectique un peu trop light : 2 ports Thunderbolt 4 et un port USB-C seulement. Mais bon, vu le reste, on peut facilement faire abstraction.

Si vous souhaitez en apprendre plus sur le Huawei MateBook X Pro avant de vous décider, parce que ça reste quand même un sacré investissement, vous pouvez lire son test complet juste ici.

