Voilà une belle ristourne sur le nouveau MacBook Air 13 M4 d’Apple durant les French Days

Une envie de changement coté ordinateur portable ? Le MacBook Air 13 avec sa puce M4 est l’un des meilleurs ordinateurs portables du moment. Puissant, léger avec un superbe écran LCD, il se trouve moins cher pendant les French Days et comme les promotions des produits Apple sont plutôt rares, il faut en profiter ! Sur la Fnac, il se trouve à 1 099 euros contre 1 199 euros.

Apple revient avec une version peaufinée de son ultra-portable iconique. Le MacBook Air 13 pouces équipé de la puce M4 pousse encore plus loin son ambition : combiner autonomie record, silence absolu et puissance maîtrisée, dans un format toujours aussi fin. C’est le genre de machine qui ne fait pas de bruit au sens propre comme au figuré, mais qui coche méthodiquement toutes les cases, sans jamais transpirer. Cette ambition d’offrir un produit puissant à un tarif raisonné se matérialise encore plus lors d’événements comme les French Days où le MacBook Air 13″ retire 100 euros sur son prix de base sur le site de la Fnac.

Les points forts du Apple MacBook Air 13″ M4 2025

Puce Apple M4 gravée en 3 nm

Une grosse autonomie jusqu’Ã 18 heures

Des finitions raffinées et une belle dalle LCD

Au lieu de 1199 euros, l’Apple MacBook Air 13″ M4 est aujourd’hui disponible en promotion à 1099 euros sur la Fnac.

Une puce M4 taillée au scalpel pour le multitâche et les créateurs

Ce MacBook Air intègre la toute nouvelle puce Apple M4, gravée en 3 nm, avec un CPU 10 cœurs et un GPU jusqu’à 10 cœurs selon la configuration. On gagne en vitesse, mais surtout en efficacité énergétique. Si nous résumons, ça va plus vite, sans chauffer, ni ventiler.

Aucune latence, même avec de la retouche photo, de l’édition vidéo légère ou du dev web avec plusieurs apps ouvertes. Son nouveau SoC possède des cœurs dédiés au calcul par intelligence artificielle pour les fonctionnalités de traitement vidéo, de son mais aussi des LLM via Apple Intelligence et LM Studio qui peut faire tourner quelques modèles léger en local.

L’ultra-portabilité n’est pas oubliée : 1,24 kg seulement, 11,3 mm d’épaisseur, et une coque en aluminium 100 % recyclé. En main, ça respire le sérieux, la sobriété, le solide. Le stockage SSD passe à 256 Go, la RAM unifiée grimpe 16 Go dans la version que nous proposons ici, et deux ports Thunderbolt/USB4 assurent les connexions et supportent jusqu’à 40 Gb/s. Mention spéciale à la charge rapide en USB-C et au support du Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.3.

Un Mac pensé pour bosser et pour durer, pour se faire oublier

L’écran est une dalle LCD IPS bien calibré fait toujours son petit effet : avec son très bon contraste de 1392:1 et une luminosité maximale de 512 cd/m2. Un régal pour les yeux, que ce soit pour rédiger, regarder une série, ou peaufiner un graphisme. Le clavier Magic Keyboard rétroéclairé reste une référence du genre, avec un trackpad aussi large que réactif. Et comme toujours chez Apple : l’ensemble est fluide, intégré, sans friction.

Côté usage, le MacBook Air M4 brille par son autonomie hors norme : jusqu’à 18 heures annoncées, testées et validées par la rédaction avec une note de 9 sur 10. Pas besoin de chargeur dans le sac pour une journée de boulot. Le silence total, dû à l’absence de ventilation active, renforce la sensation d’élégance invisible. On le pose, on travaille, il suit. Il n’essaie pas d’en faire trop, mais il fait tout bien.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Apple MacBook Air 13″ M4 (2025).

Afin de comparer l’Apple MacBook Air M4 (2025) avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs PC portables du moment.

