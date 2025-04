La toute nouvelle Ninebot Segway Max G3 E, notée 9/10, est déjà 50 € moins chère

La Segway Max G3 E vient de succéder à la très réussie Max G2. Puissante, confortable et rassurante, cette récente trottinette électrique bénéficie d’ores et déjà d’une réduction : Boulanger, la Fnac et Darty la proposent en effet à 849,99 euros au lieu de 899,99 euros.

La Ninebot Segway Max G3 E. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Segway-Ninebot continue d’asseoir sa domination sur le marché des trottinettes électriques haut de gamme. C’est lors du CES 2025 que le fabricant a dévoilé sa Max G3 E, un modèle premium qui offre une conduite très confortable, une puissance élevée ou encore un freinage vraiment sécurisant. La bonne nouvelle, c’est que malgré sa sortie toute récente, cette trottinette électrique affiche déjà un prix réduit.

Les points forts de la Ninebot Segway Max G3 E

Une puissance élevée (jusqu’à 2 000 W !)

De grandes roues de 11 pouces

Un écran couleur bien pratique

Lancée à 899,99 euros, la trottinette électrique Ninebot Segway Max G3 E est aujourd’hui disponible en promotion à 849,99 euros chez Boulanger, Darty et à la Fnac.

Une trottinette bien équipée

Avec son design affirmé et l’habillement de sa suspension avant « Segride », la Ninebot Segway Max G3 E est une trottinette assez originale qui ne manque pas de style. Elle n’en oublie pas d’être aussi pratique et confortable grâce à son deck plus grand que celui de sa prédécesseure, ses garde-boues efficaces ou encore son guidon courbé pour améliorer la position du corps comme sur la Segway ZT3 Pro. Bien robuste, cette trottinette est également certifiée IPX6, et peut donc résister à l’eau et à la pluie.

Attention, en raison de cette conception bien solide, son poids est assez conséquent. La Max G3 E pèse en effet 24,8 kg et est même assez encombrante. Pour les déplacements intermodaux, elle n’est donc pas la plus pratique. Heureusement, elle est pliante. Autrement, cette trottinette est équipée d’un écran LCD en couleur bien fluide, qui affiche tout un tas d’informations utiles : niveau de charge en %, autonomie restante, vitesse sélectionnée…

Côté application, c’est évidemment celle de Segway-Ninebot qui accompagne la trottinette. Très complète et fluide, elle permet par exemple de verrouiller automatiquement l’appareil à distance, grâce au Bluetooth.

Une conduite dynamique et sereine

La Max G3 E promet une conduite tout à fait agréable, notamment en raison de ses grandes roues de 11 pouces qui ajoutent une belle stabilité à l’ensemble. La suspension hydraulique avant gomme efficacement les gros obstacles, tels que les trous ou sauts de trottoirs. La suspension arrière pneumatique est toutefois perfectible, puisqu’elle entraîne des secousses prononcées sur les chaussées dégradées et les pavés. Dans tous les cas, les pneus absorbent en partie les aspérités de la route et se révèlent vraiment rassurants.

La trottinette délivre également une puissance importante de 700 W et offre une vitesse constante même en montée soutenue (30 % en théorie). Elle peut même atteindre 2 000 W en mode Boost, c’est dire ! Mais ce mode est un peu trop brutal, alors on vous conseille de rester sur le mode D à 20 km/h. Un mode Eco et un mode marche sont aussi disponibles. Côté freinage, le freinage électronique du moteur est associé à deux disques à commande mécanique ; le tout est très efficace.

Enfin, côté autonomie, la trottinette peut normalement parcourir une distance de 50 km sous une température idéale de 20°C. La recharge est de son côté très rapide : il nous faut 2h30 pour reprendre 80 % ou 3h30 pour un plein.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Ninebot Segway Max G3 E.

