Noté 9/10 et affichant un prix en baisse, ce compteur GPS Garmin fonctionnant à l’énergie solaire va ravir les cyclistes

Les cyclistes de tous horizons vont être ravis : en plus du retour des beaux jours, les compteurs GPS Garmin Edge 840 Solar et classique sont en promo sur Alltricks, respectivement à 499,99 euros et 399,99 euros.

Si le vélo est votre passion et que vous souhaitez optimiser vos entrainements et vous préparer à des compétitions, ou tout simplement avoir un ordinateur de bord adapté à vos besoins, vous connaissez forcément les produits Garmin. La marque redouble d’efforts à chaque itération pour proposer des produits de qualité, en témoignent ces deux modèles en promotion chez Alltricks. Le modèle Edge 840 Solar avec recharge solaire bénéficie de 50 euros de remise, tout comme le modèle classique, l’Edge 840.

Les points forts du Gamrin Edge 840 Solar

Son autonomie de 32 h grâce à l’énergie solaire

Les données récoltées et leur analyse, tout est complet

Un design compact et un poids plume

Alors qu’il coûte normalement 549,99 euros, le Garmin Edge 840 Solar passe à 499,99 euros sur Alltricks. Idem pour le modèle classique, le Garmin Edge 840, qui passe de 449,99 euros à 399,99 euros.

Un compteur GPS taillé pour la performance

Le Garmin Edge 840 Solar impressionne de prime avec son design discret, fin et compact. Pesant à peine 88,9 g, il sait se faire oublier sur le cintre, que ce soit celui d’un vélo de course ou d’un modèle plus classique. Son format sobre s’intègre à tous les types de guidons. Il existe même des coques personnalisables pour donner une touche de couleur, mais elles sont vendues séparément. Les boutons physiques sont bien placés et complètent l’interface tactile. C’est très pratique pour les sorties sous la pluie ou par temps froid.

L’un des points forts indéniables de cet ordinateur de bord Garmin, c’est son autonomie, surtout pour la version Solar. Théoriquement, vous pouvez rouler avec pendant environ 32 h, ce qui colle à 99 % des utilisations classiques. Bien sûr, si vous êtes spécialisé(e) dans l’ultra-distance, une batterie externe ne sera pas de trop. Notez que la charge solaire peut être désavantagée si les conditions météorologiques ne sont pas favorables. L’appareil est en plus compatible avec les capteurs de puissance, de cadence ou de fréquence cardiaque. Le GPS se montre précis, y compris dans la détection de dénivelés, et la fonction ClimbPro s’avère très pratique en montagne.

Un outil complet malgré quelques compromis

L’écran, bien que lisible en toutes conditions, déçoit un peu à ce niveau de prix. Il s’agit d’un écran transflectif TFT de 2,6 pouces pour une résolution modeste de 246 × 322 pixels. Ce qui peut sembler limité si vous misez sur la cartographie embarquée. Mais pour un usage axé sur la performance et les données d’entraînement, il fait largement le travail. La navigation tactile est fluide, la dalle réagit correctement, et les informations essentielles restent bien visibles même en plein soleil.

Côté logiciel, Garmin propose un écosystème solide. L’essentiel se passe sur l’application Garmin Connect, où vous préparez vos parcours, planifiez vos séances et analysez vos données. L’appareil permet les connexions rapides avec les capteurs et affiche en direct des métriques personnalisables à l’envi.

Vous pouvez en apprendre plus sur le Garmin Edge 840 Solar dans notre test complet où il a été éprouvé en conditions réelles pendant plusieurs semaines.

