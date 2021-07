Xiaomi Mi Electric Scooter 3 officialisée : la trottinette électrique qui veut dompter les grosses côtes

Xiaomi a présenté une toute nouvelle trottinette électrique, la Mi Electric Scooter 3, dont l’autonomie atteint les 30 kilomètres. Ses performances lui permettraient aussi de gravir de belles côtes.

Un an après avoir renouvelé sa gamme de trottinettes électriques — avec les Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2, Mi Electric Scooter 1S et Mi Electric Scooter Essential –, le groupe chinois revient à la charge avec un modèle inédit répondant au nom de Xiaomi Mi Electric Scooter 3.

Pour le moment, une seule et unique version a été présentée et aucune itération Pro ou d’entrée de gamme n’est à l’ordre du jour. Mais au regard de ses caractéristiques, la Mi Electric Scooter 3 semble être une évolution de la Mi Scooter 1S. On retrouve en effet la même autonomie de 30 kilomètres, ainsi qu’un poids presque identique (13 kg, contre 12,5 kg).

Taillée pour les côtes

Au niveau des dimensions, les deux modèles partagent encore des similitudes : même largeur (1080 mm) et même hauteur (1140 mm). Ceux qui aimaient le gabarit de la Mi Scooter 1S ne devraient donc pas être dépaysés. Pliée, la Scooter 3 affiche les dimensions suivantes : 1080 x 430 x 490 mm.

En revanche, Xiaomi semble avoir mis le paquet sur la puissance maximale du véhicule, qui grimpe à 600 W. Sa vitesse restera bien limitée à 25 km/h, comme le stipule la loi, mais l’engin sera en mesure de gravir des côtes de 16 %. La longue rue de Ménilmontant (14 %), située non loin du cimetière du Père-Lachaise, ne devrait pas lui poser de problème.

Xiaomi Mi Electric Scooter 3: prix et date de sortie

La Mi Electric Scooter 3 profite aussi de freins à disque à l’arrière, d’un système antiblocage E-ABS et d’un écran LCD. Décliné en gris et noir, le modèle n’a pas encore de tarif ni de date de sortie.

« Le prix conseillé est de 449 euros, mais ce n’est pas le prix français. C’est une annonce internationale, donc ce montant est amené à évoluer pour la France », tient-on à souligner du côté de chez Xiaomi. Pour une présentation au sein de l’Hexagone, la rentrée 2021 pourrait être une bonne fenêtre de tir pour la firme asiatique.