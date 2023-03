La Xiaomi Mi Scooter 3 est à un super prix chez la Fnac après 34 % de remise

Xiaomi a su se faire une place sur le marché en proposant des trottinettes pour tous les budgets. Avec une augmentation de prix, aujourd’hui sa Mi Scooter 3 devient plus intéressante en tombant à 349,99 euros contre 529 euros.

Réputé pour ses innombrables produits, Xiaomi a un catalogue bien fourni du côté des trottinettes électriques. La firme chinoise a d’ailleurs augmenté un bon nombre de ses références, comme sa Mi Scooter 3. Il s’agit d’une trottinette milieu de gamme, dont le rapport qualité-prix est amélioré grâce à cette remise de 180 euros. Un prix plus intéressant pour rouler sereinenement en ville.

Les avantages de la Mi Scooter 3

Une trottinette maniable et agréable à conduire ;

Suffisamment puissante pour gravir des côtes de 16 % ;

Idéale pour les petits trajets.

D’abord à 449 euros, la Mi Scooter 3 a depuis vu son prix augmenter à 529 euros. Aujourd’hui, il est possible de l’obtenir à 349,99 euros sur le site de la Fnac.

Un design toujours soigné

Sorti en 2021, la Mi Scooter 3 de Xiaomi reprend les traits esthétiques de la Mi Scooter 1S. La première troque les câbles rouges de son prédécesseur, et opte pour la couleur bleu ou orange en fonction du modèle choisi, au niveau des roues à l’avant et à l’arrière. Un changement qui peut s’avérer futile aux côtéx de la prise de poids du modèle, puisque la Mi Scooter 3 pèse 700 g de plus que la 1S. Elle reste néanmoins facilement transportable, avec la possibilité de la plier pour simplifier vos déplacements.

Autrement, elle possède les mêmes caractéristiques, avec un châssis toujours en aluminium pour supporter une charge maximale de 100 kg et la certification IP54 pour résister aux gouttes de pluie et à la poussière. Au niveau du guidon, on retrouve bien entendu l’écran qui affichera des informations telles que la vitesse, l’état de la batterie et le mode de conduite choisi en fonction de la situation.

Puissante, mais limitée en km

Le véritable changement se situe au niveau du moteur : la Xiaomi Mi Scooter 3 gagne en puissance et passe de 250W à 300W et de 500 à 600 W de puissance maximale — soit la même puissance que le modèle Mi Pro 2. Bien sûr, elle reste bridée à 25 km/h, conformément à la législation française, mais avec ce moteur plus puissant elle est plus à l’aise pour atteindre rapidement la vitesse maximale autorisée, ou gravir des côtes jusqu’à 16 %, contre 20 % pour la Mi Pro 2.

Au niveau de la conduite, même si elle fait l’impasse sur les amortisseurs, elle offre une excellente maniabilité et une bonne stabilité générale de conduite. On peut facilement se faufiler entre les véhicules et la tenue de route est bonne grâce à son système de freinage efficace. Quant à l’autonomie, elle est annoncée à 30 km, soit le même score que le modèle précédent.

Sachez que ce chiffre est obtenu dans des conditions bien précises : avec une charge de 75 kg à 25 °C, sans vent, sur route plate, et surtout à 15 km/h. Ce score sera donc forcément amené à changer en fonction de votre conduite. Par exemple, si vous optez pour le mode sport, vous pourrez circuler sur un peu plus de 20 km. Pour la recharge, il faudra patienter pendant 5h30 pour repartir sur les routes avec la batterie pleine.

Si vous souhaitez plus d’informations, voici notre test sur la Xiaomi Mi Scooter 3.

Pour bien choisir sa trottinette électrique

Si vous souhaitez comparer la Mi Scooter 3 de Xiaomi avec les autres références disponibles sur le marché, nous vous invitons alors dès maintenant à consulter notre guide des meilleures trottinettes électriques en 2023.

