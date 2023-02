Xiaomi Mi Scooter 3 : la trottinette électrique est à -25 %, mais seulement aujourd’hui

Les trottinettes électriques font partie des solutions de la mobilité urbaine. Les constructeurs s'efforcent de les rendre maniables, endurantes et pratiques. À cela, Xiaomi ajoute un bon rapport qualité/prix avec sa Xiaomi Mi Scooter 3. Et, aujourd'hui, grâce à un code promo, le prix baisse encore plus et passe de 529,99 euros à 397,99 euros.

Xiaomi a le sens du compromis sur tous ses produits. En ce qui concerne les trottinettes électriques, avec la Mi Scooter 3, le constructeur chinois a travaillé l’ergonomie, la sécurité ou encore la mécanique, pour proposer au grand public un produit moins cher que chez la concurrence et facile à utiliser. En promotion aujourd’hui, et seulement aujourd’hui, vous pouvez l’avoir 25 % moins cher.

Qu’attendre de la Xiaomi Mi Scooter 3 ?

Jusqu’à 30 km d’autonomie

Modulable, légère et peu encombrante

Puissance de 600 W bien optimisée

Au lieu de 529,99 euros habituellement, la Xiaomi Mi Scooter 3 est maintenant disponible en promotion à 397,99 euros avec le code promo RAKUTEN30 chez Rakuten.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Xiaomi Mi Scooter 3. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter la Xiaomi Mi Scooter 3 au meilleur prix ?

Pas de rupture sur le design

On reconnait des traits communs d’autres trottinettes électriques sur cette Xiaomi Mi Scooter 3. Le modèle qui lui ressemble le plus visuellement est la Mi Scooter 1S. Pour la distinguer l’une de l’autre, il suffit de regarder la couleur des câbles qui sont dorénavant en bleu. On part sur 1080 x 430 x 1140 mm de dimensions, contre 1080 x 430 x 490 mm une fois pliée, ainsi que 13,2 kg. Ce modèle se plie en trois étapes et cela ne vous prendra que trois secondes. Vous n’aurez pas de mal à l’emmener au métro ou au bureau.

Pour cette trottinette électrique, Xiaomi reste sur un châssis en aluminium, ce qui apporte solidité. Ainsi, elle peut supporter un poids total de 100 kg. Amenée à se déplacer souvent, donc parfois sous la pluie, la Xiaomi Mi Scooter 3 est certifiée IP54, elle ne craint pas les jets d’eau, à la pluie et à la poussière. Positionné à 110 cm du sol et à 95 cm du deck, le guidon se trouve à la bonne hauteur pour tous.

Des caractéristiques améliorées

Lors de votre déplacement, vous avez à votre disposition des informations utiles sur le guidon de la Xiaomi Mi Scooter 3 : état de la vitesse, vitesse ou encore mode de conduite en cours. Vous pouvez avoir accès à davantage d’informations avec l’application Xiaomi Home : numéro de série, pourcentage de la batterie, distance parcourue totale, etc. Disponible sur Android et iOS, elle permet surtout de procéder à des réglages comme l’intensité des freins, l’allumage permanent du feu arrière, régler la vitesse…

Ce modèle embarque une batterie de 600 W qui assure une autonomie de 30 km selon le fabricant. Bien entendu, le mode de conduite (piéton, D et S) choisi influe beaucoup sur son autonomie. Pour la recharger entièrement, il faut compter 510 minutes. La vitesse maximale est fixée à 25 km/h et sa reprise est satisfaisante. Cette trottinette électrique est suffisamment puissante pour franchir 16 % de pente.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur la Xiaomi Mi Scooter 3.

Les alternatives à la Xiaomi Mi Scooter 3 ?

Afin de savoir quelle trottinette électrique correspond à vos besoins et votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures trottinettes électriques du moment sur Frandroid.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.