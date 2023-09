Mi Scooter 3 : Fnac et Darty bradent la trottinette de Xiaomi pour la rentrée

Puissante, maniable, agréable à conduire, la Xiaomi Mi Electric Scooter 3 est la trottinette idéale pour vos trajets urbains. Bonne nouvelle aujourd'hui : on la trouve en promotion chez la Fnac et Darty à 399 euros au lieu de 529 euros habituellement.

Xiaomi a augmenté le prix de la plupart de ces trottinettes électriques. La Mi Electric Scooter 3 en a subit les frais, mais grâce à cette remise de 130 euros aujourd’hui, elle devient tout aussi recommandable qu’avant, voire plus. Quoi qu’il en soit, ce modèle est un bon allié au quotidien grâce à un moteur puissant et sa capacité à gravir les côtes facilement.

L’essentiel à retenir de la Xiaomi Mi Electric Scooter 3

Une trottinette facile à transporter

Un moteur puissant (vitesse 25 km/h, même pente à 16 %)

Une conduite agréable en ville

Au lieu de 529,99 euros, la trottinette Xiaomi Mi Electric Scooter 3 bénéficie de 100 euros de remise et se trouve désormais à 399,99 euros sur le site de la Fnac, mais aussi chez Darty.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Xiaomi Mi Scooter 3. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Xiaomi Mi Scooter 3 au meilleur prix ?

Une trottinette maniable, facile à transporter

La Xiaomi Mi Electric Scooter 3 a beau être proposée dans un coloris blanc avec des câbles orangés, cette référence ressemble aux autres modèles de la marque. Elle dispose d’un châssis en aluminium pour supporter une charge maximale de 100 kg et la certification IP54 pour résister aux gouttes de pluie et à la poussière.

Avec 13,2 kg sur la balance, la Mi Scooter 3 est facilement transportable, et cela, même en montant des escaliers. Son gabarit est plutôt restreint, ce qui la rend assez simple à glisser dans le coffre d’une voiture ou dans un petit recoin d’appartement. Le système de pliage de la potence se dote désormais d’une nouvelle sécurité qui nécessite d’actionner une gâchette pour être activé dans un sens ou dans l’autre. Une sécurité supplémentaire pour éviter que la trottinette ne se replie en plein voyage, mais rend également le pliage un peu plus difficile.

Idéale pour des trajets urbains

La trottinette de Xiaomi s’appuie sur un moteur à 300 W avec une puissance maximale de 600 W — soit la même puissance que le modèle Mi Pro 2. Bien sûr, elle reste bridée à 25 km/h, conformément à la législation française, mais avec ce moteur plus puissant, elle est plus à l’aise pour atteindre rapidement la vitesse maximale autorisée, ou gravir des côtes jusqu’à 16 %, contre 20 % pour la Mi Pro 2. Malgré l’absence d’amortisseurs, elle offre une excellente maniabilité et une bonne stabilité générale de conduite. On peut facilement se faufiler entre les véhicules et la tenue de route est bonne grâce à son système de freinage efficace

Au niveau du guidon, on retrouve bien entendu l’écran qui affichera des informations telles que la vitesse, l’état de la batterie et le mode de conduite choisi en fonction de la situation. À ce propos, elle table sur 30 km d’autonomie. Toutefois, sachez que ce chiffre a été obtenu dans des conditions bien précises : avec une charge de 75 kg à 25 °C, sans vent, sur route plate, et surtout à 15 km/h. Ce score sera donc forcément amené à changer en fonction de votre conduite. Par exemple, si vous optez pour le mode sport, vous pourrez circuler sur un peu plus de 20 km. Quant à la recharge, il faudra patienter pendant 5 h 30 pour repartir sur les routes avec la batterie pleine.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur la Xiaomi Mi Scooter 3.

Si la trottinette Mi Scooter 3 de Xiaomi ne correspond pas à vos besoins, nous vous invitons alors dès maintenant à consulter notre guide des meilleures trottinettes électriques en 2023.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.