Xiaomi a attendu les soldes d’été pour faire chuter le prix de sa trottinette abordable

Si vous êtes à la recherche d'une trottinette électrique au bon rapport qualité prix, il y a la Xiaomi Electric Scooter 3 Lite. En ce moment, elle peut vous revenir à seulement 299 euros lors des soldes, au lieu de 449 euros habituellement.

Du côté de ses trottinettes électriques, Xiaomi a ajouté de nouvelles références dans son catalogue et a augmenté au passage le prix de ses produits à deux roues. Même les plus abordables avec une autonomie de 25 kilomètres sont proposés à 449 euros. C’est le cas de la Electric Scooter 3 Lite. Heureusement, pendant les soldes d’été, elle perd 150 euros de son prix et améliore son rapport qualité prix.

Ce qu’il faut retenir de la Xiaomi Electric Scooter 3

Une trottinette légère, seulement 13 kg sur la balance

Capable de gravir des pentes de 14 %, et une vitesse de pointe de 25 km/h

Une autonomie suffisante pour les petits trajets

Au lieu de 449 euros habituellement, la Xiaomi Electric Scooter 3 Lite est maintenant disponible en promotion à 349,99 euros sur le site officiel, mais si vous avez un compte, vous pouvez obtenir 50 euros de réduction supplémentaire une fois ajouté au panier. Elle revient donc à 299 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Xiaomi Electric Scooter 3 Lite. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Xiaomi Electric Scooter 3 Lite au meilleur prix ?

En quoi la Xiaomi Electric Scooter 3 est-elle intéressante ?

La Xiaomi Electric Scooter 3 mise avant tout sur la légèreté avec un poids de 13 kilos seulement et peut donc être facilement transportée. Son système de pliage rapide facilite aussi la chose, et devient plus compact pour pouvoir emmener votre trottinette dans les transports publics, ou bien ranger dans votre voiture. Elle ne craint pas les jets d’eau ni la poussière avec sa certification IP 54. Quant aux roues, l’avant comme l’arrière fait 8,5 cm de diamètre. On a un frein à tambour pour la roue arrière contre un frein à disque pour la roue avant.

Avec son moteur de 300 W, la trottinette atteint facilement la limite légale des 25 km/h. Même si ce modèle fait des concessions, il est capable de gravir des pentes à 14 %. Bien sûr, on trouve 3 modes de conduite, réglable depuis l’écran à l’avant du guidon. Et, pour l’autonomie, ses 20 km seront un peu juste, cela dépend de plusieurs facteurs (vitesse, pentes, poids du conducteur, météo), pariez donc pour un bon 15 km. Il est préférable de l’utiliser pour des petits trajets.

