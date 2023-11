La Xiaomi Electric Scooter 3 Lite devient de plus en plus abordable avec cette promotion de 37 %

Aujourd'hui, se déplacer en ville devient désagréable entre une circulation automobile infernale et un service de transports en commun dont la qualité ne cesse de se dégrader. Pour y faire face, de plus en plus de personnes adoptent un vélo ou une trottinette électrique, c'est plus efficace et surtout plus économique sur le long terme. Chez Electro Dépôt, la Xiaomi Electric Scooter 3 Lite adaptée pour les déplacements en ville est à 279,98 euros au lieu de 449 euros.

Pour les petits trajets du quotidien ou pour se faire la main une première fois avec une trottinette électrique, la Xiaomi Electric Scooter 3 Lite est un modèle tout indiqué. En ville, elle est une précieuse alliée pour se déplacer rapidement et s’autorise même le luxe d’être plus légère que ses concurrentes, mais également résistante aux intempéries. Alors que le Black Friday a récemment pris fin, la Xiaomi Electric Scooter 3 Lite est moins chère de 37 % qu’à son lancement chez Electro Dépôt.

La Xiaomi Electric Scooter 3 Lite en quelques points

Une trottinette légère et maniable

Vitesse de pointe de 25 km/h avec son moteur de 300 W

Une autonomie d’une vingtaine de kilomètres

Au lieu de 449 euros habituellement, la Xiaomi Electric Scooter 3 Lite est maintenant disponible en promotion à 279,98 euros chez Electro Dépôt. Idem pour la Segway-Ninebot KickScooter F25E qui est une belle alternative à 279 euros au lieu d’un prix barré de 429 euros chez E.Leclerc.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Xiaomi Electric Scooter 3 Lite. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Xiaomi Electric Scooter 3 Lite au meilleur prix ?

Un modèle léger et maniable

Comme son nom l’indique, la Scooter 3 Lite est une version allégée de la Xiaomi Electric Scooter 3, plus facile à manier ou à monter dans les escaliers avec un poids de seulement 13 kg. Son système de pliage rapide facilite également son transport, mais étrangement, cette trottinette est légèrement plus grande que sa grande sœur. Avec sa certification IP54, elle ne craint ni la poussière ni les éclaboussures, elle peut donc être utilisée pour rouler sous la pluie sans crainte pour l’intégrité de la batterie.

Mais ce n’est pas parce qu’elle est « Lite » qu’elle est désavantagée sur tous les points par rapport à sa grande sœur. La Xiaomi Electric Scooter 3 Lite apporte même quelques améliorations comme un plateau plus large pour plus de stabilité et de confort pendant la conduite, ainsi qu’un écran LED plus grand et plus lumineux sur le guidon. Celui-ci permet d’afficher des informations relatives à la conduite comme la vitesse et l’autonomie restante et peut se connecter à un smartphone pour lui communiquer directement ces données.

Une trottinette lite avec ses concessions

Pour tirer les prix vers le bas, le constructeur chinois s’est résout à sacrifier la puissance de l’Electric Scooter 3 Lite en l’équipant avec un moteur de 300 W au lieu du modèle de 600 W de l’Electric Scooter 3. Cette puissance reste toutefois suffisante pour atteindre une vitesse de pointe de 25 km/h et grimper les pentes avec une inclinaison maximale de 14 %. Comme d’habitude, trois modes de conduite sont proposés : le mode Piéton à 6 km/h, le mode Standard à 15 km/h et le mode Sport à 25 km/h.

Enfin, Xiaomi a également dû revoir l’autonomie de cette trottinette lite à la baisse en la dotant d’une batterie de 5 200 mAh tandis que l’Electric Scooter 3 embarque une batterie de 7 650 mAh. D’après le constructeur chinois, son rayon d’action est de 20 km avec une pleine charge, mais il faut retenir que les tests d’autonomie réalisés par les constructeurs le sont dans des conditions particulières (poids du conducteur, beau temps, terrain plat…). Il faut donc revoir ce chiffre à la baisse si le temps est humide ou s’il y a du dénivelé sur la route. Pour la recharge, il faut compter environ 4h30 pour que la batterie passe de 0 % à 100 %.

Afin de comparer la Xiaomi Electric Scooter 3 Lite avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures trottinettes électriques du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.