À ce prix là, ce pack Xiaomi avec trottinette + pompe à air devient une super affaire

La trottinette électrique Xiaomi Electric Scooter 4 est idéale pour les petits trajets quotidiens. Pour avoir l’esprit tranquille, mieux vaut l’accompagner d’une pompe à air électrique efficace. Ça tombe bien, Xiaomi propose actuellement sa trottinette et sa Portable Electric Air Compressor 2 dans un pack à 339 euros au lieu de 409,98 euros.

Lancée il y a deux ans, la Xiaomi Electric Scooter 4 est une trottinette électrique de milieu de gamme simple, efficace et particulièrement adaptée pour les courts trajets en ville. Ce n’est certes pas la mieux notée des modèles de la marque dans nos colonnes, mais son rapport qualité/prix reste tout à fait correct. Elle vaut encore plus le détour quand elle est associée à l’excellente pompe à air électrique Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 dans un pack à moins de 340 euros.

Les points forts de ce bundle Xiaomi

Une trottinette qui offre une conduite plaisante sur les routes plates

Une pompe électrique compacte avec plusieurs modes de gonflage prédéfinis

Un super prix pour ce duo

Actuellement affichées respectivement à 349 euros et à 59,99 euros sur le site officiel de la marque, la Xiaomi Electric Scooter 4 et la Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 sont actuellement incluses dans un pack à 339 euros au lieu de 409,98 euros sur mi.com.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Xiaomi Electric Scooter 4. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une conduite agréable… mais que sur du plat

La Xiaomi Electric Scooter 4 a tout d’abord une allure épurée, avec des finitions de qualité. Elle embarque un desk monobloc, très large et plat, sur lequel on tient facilement. Attention, la garde au sol de 9,5 cm n’est pas vraiment compatible avec les trottoirs très élevés. Autrement, cette trottinette électrique est particulièrement facile à plier, ce qui simplifiera les déplacements intermodaux, d’autant plus que son poids de 15,2 kg reste tout à fait convenable. Une fois lancé sur la route, vous aurez le choix entre trois modes : piéton (6 km/h), D (20 km/h) et S (25 km/h, la limite légale).

La trottinette embarque d’ailleurs un moteur de 300 W, qui peut délivrer une puissance de 600 W en pic. On peut ainsi profiter d’une accélération efficace, et les 25 km/h sont atteints rapidement avec une bonne impulsion. Mais si la conduite est agréable sur du plat, les parcours en dénivelé feront un peu plus mal à la trottinette. Le confort de conduite est heureusement assuré, notamment grâce aux pneus à air des roues de 10 pouces, qui compensent un peu l’absence de suspension. Mais mieux vaut contourner les gros obstacles, au cas où. Le système de frein à disque à l’arrière, combiné à l’électronique de type « eABS » à l’avant, manque de son côté de mordant.

Enfin, concernant l’autonomie, nous avons pu, lors de notre test, parcourir entre 20 et 25 km dans des conditions normales avec le mode S. La recharge rapide est de la partie et promet une charge complète en 4 heures.

Une pompe à air bien polyvalente

La Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 est une pompe électrique compacte et légère avec ses 490 grammes. On peut donc la transporter très facilement au quotidien. Pour l’utiliser, rien de plus simple : il suffit de clipser son embout sur une valve avant de sélectionner l’un des six modes de gonflage disponibles (vélo, moto, voiture, trottinette électrique, ballon). Ici, c’est évidemment le mode trottinette électrique, plus récent d’ailleurs, qui va nous intéresser. Il est réglé à 50 PSI par défaut et peut grimper jusqu’à 60 PSI. En effet, pour éviter tout risque de surgonflage, chaque mode dispose d’une limite de pression préréglée et s’arrête automatiquement une fois la tâche achevée. Notez tout de même que le mode manuel peut aller jusqu’à 150 PSI.

Xiaomi a par ailleurs augmenté la vitesse de gonflage de 25 % par rapport au modèle précédent. De quoi, selon le fabricant chinois, gonfler un pneu de vélo en 86 secondes. L’aspect clé en main et la rapidité d’exécution apportent un vrai confort à l’expérience. Évidemment, le temps de gonflage varie selon la pression du pneu et le nombre de bars. Et attention, la pompe électrique peut être assez bruyante. Sachez aussi que la Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 peut vérifier la pression des pneus de n’importe quelle Xiaomi Electric Scooter, dont la 4, donc. Enfin, pour ce qui est de son autonomie, la pompe est équipée d’une batterie de 2 000 mAh, ce qui lui permet en théorie de gonfler jusqu’à 10 pneus sur une charge.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Xiaomi Electric Scooter 4 ainsi que celui de la Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références avant de faire votre choix final, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures trottinettes électriques du moment.

