La dernière pompe à air électrique de Xiaomi est enfin de retour à son meilleur prix sur Amazon

Lancée en 2023, la Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 est une pompe électrique qui permet de regonfler les pneus d’un vélo électrique, d’une voiture ou d’une trottinette très rapidement, et sans se fatiguer. Testée et approuvée, cette pompe est en ce moment proposée à 39,99 euros au lieu de 59,99 euros sur Amazon. Soit son prix le plus bas constaté sur la plateforme.

Source : Robin Wycke – Frandroid

Pourquoi s’embêter à pomper manuellement pour regonfler les pneus d’une moto, d’un vélo ou d’une trottinette quand on peut opter pour une pompe électrique bien plus pratique ? Si vous faites partie de ceux qui ne veulent plus se fatiguer, la Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 pourrait bien vous convenir. Simple d’utilisation, rapide et polyvalente, cette pompe électrique nous a beaucoup plu, et en ce moment, elle est affichée à son prix le plus bas sur Amazon.

Les points forts de la Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2

Un format compact pratique

Six modes de gonflage prédéfinis

Une autonomie confortable

Auparavant affichée à 59,99 euros, la Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 est aujourd’hui proposée à 39,99 euros sur Amazon.

Une pompe à air légère et polyvalente

La Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 est une pompe électrique qui se présente sous la forme d’un boîtier en acier muni d’un écran capable d’afficher la progression du gonflage ou encore l’énergie restante de l’appareil. Elle est aussi particulièrement légère et compacte avec ses 490 grammes et ses dimensions de 123 x 75,5 x 45 mm. On peut donc la transporter très facilement au quotidien ; plutôt rassurant en cas de baisse de pression de pneus sur la route.

Pour utiliser cette pompe électrique, c’est on ne peut plus simple : il suffit de clipser son embout sur une valve avant de sélectionner l’un des six modes de gonflage disponibles : vélo, moto, voiture, trottinette électrique (oui, c’est nouveau) et même ballon. Un mode manuel, réglé à 35 PSI mais qui peut aller jusqu’à 150 PSI, est aussi disponible. Pour éviter tout risque de surgonflage, chaque mode dispose d’une limite de pression préréglée et s’arrête automatiquement une fois la tâche achevée.

Un modèle bien endurant

Par rapport au modèle précédent, la marque a choisi d’augmenter la vitesse de gonflage de 25 %. Selon Xiaomi, l’appareil est apte à gonfler un pneu de vélo en 86 secondes avec sa pression pouvant aller jusqu’à 150 PSI (10,3 bars). Lors de notre test, nous sommes parvenus à regonfler un pneu d’un vélo électrique en 30 secondes seulement. L’aspect clé en main et la rapidité d’exécution apportent un vrai confort à l’expérience. Évidemment, le temps de gonflage variera selon la pression de votre pneu et le nombre de bars auquel vous cherchez à le gonfler. Et attention, la pompe électrique est assez bruyante.

Notez par ailleurs que la Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2 peut vérifier la pression des pneus de n’importe quelle Xiaomi Electric Scooter. Elle s’accompagne aussi d’un nouveau adapteur de valve à connexion rapide. Enfin, pour ce qui est de son autonomie, la pompe est équipée d’une batterie de 2 000 mAh, ce qui lui permet en théorie de gonfler jusqu’à 10 pneus sur une charge. Sachez cependant qu’il est impossible de regonfler un pneu de voiture totalement à plat à cause de son autonomie. Le chargeur 5 volts permet quant à lui de la recharger en 3 heures via un port USB-C situé sous la pompe.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Xiaomi Portable Electric Air Compressor 2.

Si vous souhaitez découvrir d’autres produits bien pratiques pour accompagner votre biclou, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs accessoires pour vélo électrique.

