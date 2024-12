Echo Show : la dernière génération de l’écran connecté d’Amazon est quasi à moitié prix pour Noël

Mis à jour l’an dernier, l’Echo Show 8 d’Amazon est un écran connecté qui a gagné en qualité, notamment au niveau de ses performances audio. À l’approche de Noël, il a l’avantage d’être bien moins cher que d’habitude : Amazon le propose à 99,99 euros au lieu de 169,99 euros. On trouve aussi le modèle 5 pouces à 59,99 euros au lieu de 109,99 euros.

Source : Hagop Kavafian pour Frandroid

Sur le secteur des écrans connectés, points centraux des maisons connectées, Amazon s’est imposé comme l’une des marques phares avec ses divers Echo Show. L’un de ses plus grands modèles, l’Echo Show 8, a d’ailleurs profité d’un petit lifting l’année dernière. Et c’est plutôt réussi : meilleure qualité audio, hub maison connectée toujours aussi efficace, caméra à suivi automatique… Ses atouts sont nombreux, et pour couronner le tout, on le trouve en ce moment à moitié prix (quasiment) sur Amazon.

Les points essentiels de l’Echo Show 8 (3e gen)

Un écran tactile de 8 pouces bien réactif

Deux excellents haut-parleurs

Un hub pour maison intelligente

Lancé à 169,99 euros, l’Echo Show 8 (3e gen) est aujourd’hui disponible en promotion à 99,99 euros sur Amazon, dans son coloris blanc. Le coloris noir est quant à lui disponible à 89,99 euros, mais il sera expédié sous 3 à 6 mois. L’Echo Show 5 bénéficie également d’une belle réduction : sur Amazon, on le trouve à 59,99 euros au lieu de 109,99 euros.

Un écran intelligent

En apparence, l’Echo Show 8 ressemble fortement aux modèles qui l’ont précédé avec son écran tactile HD de 8 pouces, qui offre une définition de 1 280 x 800 pixels, et ses courbes fluides agréables à regarder. Quelques changements ont tout de même été opérés : par exemple, le haut-parleur situé à l’arrière, qui donne à l’écran connecté sa forme caractéristique, est un peu plus imposant. Heureusement, l’Echo Show 8 reste assez discret et peut être posé sur une table de chevet, dans une cuisine ou encore dans un salon sans qu’il fasse tache.

Revenons un petit peu sur cet écran, qui propose un système vraiment réactif. L’interface est en plus très simple d’utilisation et donne un accès facile à notre musique et au contrôle de la maison connectée. L’affichage est par ailleurs personnalisable grâce à de nombreux widgets. Mention spéciale aussi pour la fonctionnalité adaptative, qui permet à l’écran de moduler la taille des caractères affichés en fonction de votre distance par rapport à lui.

Un hub efficace pour contrôler ses objets connectés

En plus d’être un écran connecté qui vous permet de naviguer sur Internet, d’afficher une recette ou encore d’afficher une recette de cuisine, l’Echo Show 8 est aussi un véritable hub pour votre maison connectée. Il prend en charge les protocoles Zigbee, Thread et Matter, et dispose d’une connexion Wi-Fi bi-bande. Tout pour piloter facilement vos objets intelligents de diverses marques, donc. Et qui dit Amazon, dit forcément Alexa, l’assistant vocal qui vous permettra de contrôler toute votre maison connectée grâce à votre voix.

Cet écran connecté peut également vous permettre de regarder des films et des séries sur Amazon Prime Video, mais aussi sur d’autres plateformes comme Netflix. Toutefois, il manque le support natif pour YouTube et Disney+, bien qu’il soit possible de visionner ces contenus en utilisant le navigateur Silk intégré. N’oublions pas non plus de mentionner l’excellente qualité audio offerte par l’Echo Show 8, doté de deux haut-parleurs en néodyme de 2 pouces et d’un radiateur de basses passif. L’audio spatial est même de la partie, de même qu’une fonction d’ajustement du son en fonction de la pièce. Quand on sait que les écrans connectés sont généralement très limités côté audio, c’est un vrai plus. Enfin, la caméra de 13 Mpx, désormais bien au centre du haut de l’écran, permet de passer des appels vidéo dans de bonnes conditions, notamment grâce à sa technologie de cadrage automatique.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Echo Show 8 (2023).

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles avant de faire votre choix final, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans connectés du moment.

