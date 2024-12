Qui veut un réveil connecté pour Noël ? Celui d’Amazon est à moitié prix !

Amazon a récemment levé le voile sur la nouvelle version de son Echo Spot, sept ans après le premier modèle. Un réveil connecté tout rond et pratique que l’on peut actuellement trouver affiché à 54,99 euros au lieu de 94,99 euros sur le site du géant américain.

Amazon a annoncé cet été la sortie de la version 2024 de son Echo Spot, sept ans après le tout premier modèle qui a depuis pris un gros coup de vieux. Ce nouveau réveil connecté, bien évidemment accompagné d’Alexa, est très différent de son prédécesseur, avec son écran occupant désormais la moitié de la façade et son haut-parleur. Un appareil qui a toute sa place sur une table de chevet et qui peut afficher une foule d’informations. S’il vous intéresse, sachez qu’il est en ce moment proposé à moins de 60 euros, soit quasiment à moitié prix.

Les points essentiels de l’Amazon Echo Spot

Une dalle tactile et personnalisable de 2,83 pouces

Un haut-parleur directionnel de 1,73 pouce à l’avant

Alexa est de la partie

Lancé à 94,99 euros, l’Echo Spot de 2024 est aujourd’hui disponible en promotion à 54,99 euros sur Amazon.

Un petit réveil pratique et modulable

L’Amazon Echo Spot est un réveil connecté tout rond plutôt discret. Avec ses dimensions de 113 x 103 x 111 mm, il a toute sa place sur une petite table de chevet. L’appareil n’y fera d’ailleurs pas tache puisque son design est suffisamment minimaliste et élégant pour faire son petit effet. Et pour ne rien gâcher, il a même été en partie fabriqué avec des matériaux recyclés.

Comme tout bon réveil, l’Echo Spot arbore sur sa façade un écran, ici de 2,83 pouces, en forme de demi-cercle et tactile. Il a surtout l’avantage d’être personnalisable. L’utilisateur peut en effet faire son choix parmi une variété de cadrans d’horloge et de couleurs, et peut même sélectionner des animations visuelles pour plus de pep’s. Outre l’heure, l’écran peut afficher la météo du jour (avec de petites illustrations très agréables), des alarmes, des rappels ou encore les titres des chansons lancées. Attention, cet écran ne prend pas en charge le streaming vidéo ; vous ne pourrez donc pas l’utiliser pour regarder un dernier épisode de votre série préférée avant de dormir. Sur un aussi petit écran, ce ne serait vraiment pas confortable, en plus.

Alexa à portée de voix

Un micro est par ailleurs intégré, ce qui permet à l’assistant vocal Alexa de recueillir toutes vos requêtes. Un micro que l’on peut d’ailleurs désactiver pour protéger sa vie privée. C’est donc grâce à Alexa que vous pourrez notamment programmer des alarmes quotidiennes avec des chansons bien précises pour vous réveiller le matin, ou bien lancer un titre ou un podcast depuis une plateforme de streaming audio. D’ailleurs, Amazon promet un son clair et puissant grâce au haut-parleur de 1,73 pouce situé sous l’écran, à l’avant. Petit conseil pour créer une ambiance sonore encore meilleure : jumeler deux Echo Spot pour profiter d’un son stéréo.

Enfin, l’Echo Spot peut aussi vous servir à contrôler vos appareils connectés compatibles avec Alexa, et ce, sans sortir de votre lit. Il peut aussi, par exemple, vous permettre d’automatiser certaines tâches quotidiennes pour vous simplifier la vie : si vous souhaitez vous réveiller à une heure précise avec un éclairage progressif, vous pourrez le faire grâce au réveil connecté et à une ampoule intelligente. Il est aussi possible d’appeler, depuis cet Echo Spot, d’autres personnes détentrices d’un appareil compatible avec Alexa et d’effectuer un « Drop In » vocal sur d’autres appareils Echo présents dans le domicile.

