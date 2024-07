Amazon Echo Spot 2024, un demi-écran et une demie enceinte déjà à moitié prix pour les Prime Day

Amazon vient d’annoncer le lancement de son dernier appareil compatible avec Alexa, l'Echo Spot. Conçu comme un réveil connecté pour la table de chevet ou tout autre endroit que vous jugerez intéressant de l’installer, ce nouvel appareil allie un petit écran et un haut-parleur.

À l’occasion de son événement annuel, les Prime Day, Amazon dévoile une nouvelle version de l’Echo Spot. 7 ans après la sortie du premier modèle, cette version 2024 s’inscrit dans la droite lignée des autres appareils connectés que l’on peut piloter avec la voix, comme l’Echo Pop, l’Echo Dot ou l’Echo Show 8, puisqu’il intègre l’assistant personnel Alexa. Alors que le précédent modèle proposait aussi une forme ronde mais avec un écran occupant toute la façade, ce modèle se distingue par la présence à la fois d’un écran et d’un haut-parleur.

La surface d’affichage est interactive permettant de visualiser rapidement des informations telles que l’heure, la météo, et les titres des chansons. Doté d’une variété de cadrans d’horloge personnalisables et de couleurs variées, l’appareil permet une personnalisation poussée pour s’adapter à l’esthétique de chaque chambre. Il est possible de choisir parmi six couleurs différentes : orange, violet, magenta, vert citron, bleu-vert et bleu, ou même mélanger les couleurs avec divers cadrans d’horloge. L’Echo Spot est lui-même décliné en noir, blanc ou bleu.

En plus des fonctionnalités de base d’un réveil, Echo Spot propose des animations visuelles et des réponses instantanées aux demandes classiques via Alexa : « Alexa, mets un réveil chaque jour à 7 heures du matin avec de la musique des années 90 », par exemple. L’appareil offre également quatre nouveaux sons d’alarme personnalisés : Aurora, Daybreak, Endeavor et Flutter. Pour ceux qui souhaitent prolonger leur sommeil, il suffit d’appuyer sur l’Echo Spot pour repousser l’alarme.

Un son qui se veut de qualité et contrôle de la maison au programme

L’Echo Spot est équipé d’un haut-parleur directionnel de 1,73 pouce à l’avant, voulant offrir des voix claires et des basses profondes. Il permet ainsi de diffuser de la musique, des podcasts ou des livres audios à partir de plateformes de streaming audio comme Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer et bien d’autres. Il y a quelques boutons sur la partie supérieure pour régler rapidement le volume. Si on a une grosse flemme, Alexa peut également être sollicitée vocalement pour ajuster le son.

Bien entendu, comme tous les autres appareils Echo, le Spot permet de contrôler divers appareils de la maison connectée compatibles et de configurer des routines Alexa pour automatiser les tâches quotidiennes : ouverture des volets, déclenchement de la machine à café, réveil en douceur avec de la musique, éclairage progressif, etc.

En outre, il est possible de passer des messages à des proches sur d’autres appareils compatibles avec Alexa, de faire des annonces au sein du foyer, d’effectuer un « Drop In » vocal sur d’autres appareils dans la maison, ou de recevoir des alertes et le flux audio provenant d’une sonnette connectée compatible. Pour des raisons de confidentialité, comme les autres appareils Amazon Echo et Show, disposant d’un microphone, il est possible de le couper physiquement.

Le nouvel Echo Spot est disponible dès maintenant au prix de 94,99 euros. Cependant, les membres Prime peuvent l’acquérir pour seulement 54,99 euros à l’occasion de Prime Day, sous réserve de disponibilité des stocks. Mieux : les clients intéressés peuvent devenir membres Prime ou commencer un essai gratuit pour bénéficier de la réduction (et ensuite se désabonner…ou pas).