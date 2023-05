Xiaomi Electric Scooter 4 Lite officialisée : tout savoir de cette nouvelle trottinette électrique entrée de gamme

Xiaomi dévoile ce qui devrait être le dernier modèle de sa quatrième génération d’Electric Scooter. Avec sa nouvelle Xiaomi Electric Scooter 4 Lite, le constructeur complète son offre avec un modèle entrée de gamme qui se positionne à 399 euros. Présentation.

Depuis avril 2022, Xiaomi ajoute à son catalogue plusieurs modèles de sa quatrième génération de trottinette électrique. Nous avions jusqu’à présent trois déclinaisons, la Xiaomi Electric 4 Ultra, la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro et la Xiaomi Electric Scooter 4. Des produits qui se positionnent dans le haut et le milieu de gamme. Au niveau de l’entrée de gamme, nous avions jusqu’à ce jour que l’Electric Scooter 3 Lite au catalogue. C’est lors du Discover Xiaomi 2023 à Milan – auquel Frandroid s’est rendu – que le constructeur a officialisé son nouveau Xiaomi Electric Scooter 4 Lite.

Une entrée de gamme sans surprise

Cette trottinette se positionne sur l’entrée de gamme avec un prix de 399 euros. Ce qui nous fait 50 euros de moins que la Scooter 3 Lite. Esthétiquement, nous n’avons pas beaucoup de changement, ce nouveau modèle reprenant le même design, les mêmes lignes, le même guidon et le même positionnement des éclairages que l’ancienne génération.

Nous avons sensiblement les mêmes dimensions 111 x 113 cm : seule la largeur a pris un peu d’embonpoint avec 49 cm contre 43 cm pour le 3 Lite.

Le Xiaomi Electric Scooter 4 Lite embarque une batterie de 5 200 mAh (187 Wh) pour une autonomie annoncée de 20 km. Attention, l’autonomie théorique officielle est généralement moins élevée que le rayon d’action obtenu en conditions réelles. Il convient donc peut-être de la revoir légèrement à la baisse.

Son moteur de 300 W permet d’atteindre une vitesse maximale de 20 km/h et de gravir des montées jusqu’à 14 %. Cette allure maximale peut être une solution intéressante pour les novices et néophytes peu à l’aise au guidon d’une trottinette, et curieux de découvrir ce mode de transport sans filer à l’allure maximale légale de 25 km/h.

Le moteur est intégré à la roue avant avec en plus un système E-ABS, l’arrière étant doté d’un frein à double disque. Notez que les roues font 8,5 pouces de diamètre. Elle est bien entendu pliable, mais se révèle assez lourde avec 15,9 kg sur la balance. Cela devient très limite pour de l’intermodal.

Comme toutes les autres trottinettes électriques de Xiaomi, ce modèle embarque une connectivité Bluetooth pour se connecter à l’application Xiaomi Home App, afin de consulter vos principales informations de conduite et gérer quelques fonctionnalités spécifiques.

La Xiaomi Electric Scooter 4 Lite est actuellement disponible uniquement en noir au prix de 399 euros sur le site du constructeur et les revendeurs partenaires.

