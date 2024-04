Xiaomi fête le Fan Festival en déstockant sa trottinette électrique abordable, la Electric Scooter 4 Lite

La Xiaomi Electric Scooter 4 Lite est la dernière trottinette électrique d'entrée de gamme du constructeur chinois. Peu d'évolutions au programme, on se retrouve là encore avec l'essentiel au niveau des performances, des équipements et de l'autonomie, mais surtout un rapport qualité-prix intéressant. Surtout en ce moment où cette trottinette électrique est disponible à 279 euros au lieu de 399 euros en boutique officielle.

À l’instar des dernières générations de trottinettes électriques de Xiaomi, le modèle Lite vient compléter cette quatrième gamme avec un tarif abordable et surtout équivalent à ses prestations. La Xiaomi Electric Scooter 4 Lite est une trottinette électrique tout indiquée pour se faire la main une première fois avec ce genre de véhicule, sa fiche technique va à l’essentiel et fait dans la simplicité. En ce moment, cette trottinette électrique abordable le devient encore en plus en boutique officielle où elle profite d’une réduction de 120 euros.

Le Xiaomi Electric Scooter 4 Lite en bref

Une trottinette pratique à plier et à transporter

Une puissance de 300 W pour grimper les pentes à 14 %

Une autonomie maximale de 20 km

Au lieu de 399 euros habituellement, la Xiaomi Electric Scooter 4 Lite est maintenant disponible en promotion à 279 euros en boutique officielle.

Une trott’ classique qui va à l’essentiel

Reprenant les codes esthétiques de la Scooter 3 Lite, la Xiaomi Electric Scooter 4 Lite reste sur un design classique, sans chichis, et sur des finitions en aluminium et en plastique qui émanent une impression de solidité. D’autant plus qu’elle profite d’une certification IP54 qui lui permet de supporter les intempéries. Avec son poids de seulement 15,6 kg et son système de pliage, cette trottinette est pratique à transporter, dans les transports ou une cage d’escalier par exemple.

Par rapport aux autres modèles de sa gamme, la Xiaomi Electric Scooter 4 Lite est dotée d’un plateau plus large de 5 mm, ce qui améliore sensiblement la stabilité et le confort lors de la conduite. Au niveau des équipements, le constructeur chinois va au plus simple avec des feux avant et arrière, un double système de freinage, électronique à l’avant et à tambour à l’arrière, et un tableau de bord numérique sur le guidon. Celui-ci affiche les informations relatives à la conduite mais est difficilement lisible en plein soleil.

Performances minimales mais satisfaisantes

La Xiaomi Electric Scooter 4 Lite est équipée d’un moteur d’une puissance nominale de 300 W capable d’atteindre une vitesse maximale de 25 km/h et d’aborder les pentes inclinées jusqu’à 14 %. Pour les balades en ville, c’est plus que suffisant, sachant que la législation française limite justement à 25 km/h la vitesse maximale autorisée sur ce genre de véhicule. De plus, cette trottinette propose trois modes de conduite : le mode piéton (6 km/h max), le mode standard (20 km/h) et le mode sport (25 km/h).

Pour ce qui est de l’autonomie, la Xiaomi Electric Scooter 4 Lite embarque une batterie d’une capacité de 187 Wh qui lui confère une autonomie maximale de 20 km selon le constructeur chinois. Sachant que l’autonomie d’une trottinette dépend de plusieurs facteurs comme le poids du conducteur, l’humidité et la température ambiantes et le mode de conduite privilégié, on peut se retrouver avec un score de 15 km sur une seule charge. Enfin, cette trottinette est compatible au Bluetooth et peut se connecter à l’application de Xiaomi Home, ce qui permet de verrouiller à distance sa roue avant pour plus de sécurité.

Pour en savoir encore plus, lisez notre prise en main de la Xiaomi Electric Scooter 4 Lite.

Afin de comparer la Xiaomi Electric Scooter 4 Lite avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures trottinettes électriques de Xiaomi.

