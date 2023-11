Xiaomi n’attend pas le Black Friday pour faire chuter le prix de sa trottinette électrique abordable

Si vous hésitiez encore à investir dans une trottinette électrique, Xiaomi vous facilite la tâche en proposant sa Electric Scooter 4 Lite à 341 euros au lieu de 399 euros initialement.

Disponible depuis quelques mois, la Xiaomi Electric Scooter 4 Lite est venue compléter la quatrième génération des trottinettes électriques de la marque. Il s’agit d’un modèle entrée de gamme, qui offre des prestations équivalentes au précédent modèle, mais avec un prix plus doux. C’est davantage le cas, maintenant qu’elle coûte presque 60 euros de moins grâce à ce code promo.

Les points forts de la Xiaomi Electric Scooter 4 Lite

Une trottinette facile à plier et à transporter ;

Une vitesse de 25 km/h et capable de gravir des pentes à 14 % ;

Une autonomie satisfaisante pour les petits trajets.

Lancée à 399 euros, la Xiaomi Electric Scooter 4 Lite est remisée à 379 euros sur le site officiel. Mais avec le code VENTE10, la trottinette revient à 341,10 euros. Et si vous êtes un ancien membre, avec le code USER50, la trottinette passe à 329 euros.

Une copie soignée du précédent modèle

La Xiaomi Electric Scooter 4 Lite reprend les codes esthétiques de la Scooter 3 Lite. Elle garde le même aspect minimaliste avec des câbles rouges et le châssis en aluminium qui supporte une charge maximale de 100 kg. Son design est aussi plaisant que pratique. D’ailleurs, l’un des seuls changements notables est la taille du plateau, qui est dorénavant plus large (de 155 mm à 160 mm) pour une conduite plus confortable.

Ses dimensions (111 × 49 × 113 cm pour 15,6 kg) la rendent facilement transportable, mais aussi grâce à son système de pliage pratique. L’ensemble est solide, la trottinette bénéficie d’une certification IP54 qui atteste qu’elle ne craint ni les jets d’eau ni la poussière.

Efficace pour les petits trajets

Pour vous déplacer en ville, l’engin embarque un moteur d’une puissance nominale de 300 W. Elle peut atteindre une vitesse maximale de 25 km/h facilement, et reste de ce fait dans la limite légale française. Et, si sur votre trajet se dresse une montée, sachez que la Scooter 4 Lite est capable de gravir des pentes à environ 14° d’inclinaison. On a droit à trois modes de conduite disponibles : éco, standard et sport qui sont accessibles via l’écran LCD présent sur le guidon, et peuvent être changés même en pleine course.

Elle est alimentée par une batterie de 5 200 mAh (187 Wh) qui assure 20 km d’autonomie. Tout comme la version précédente, elle est donc pensée pour les petits trajets du quotidien. Il est important de rappeler que ce chiffre a été obtenu dans des conditions bien précises : avec une charge de 75 kg, sans vent, sur route plate, et surtout à 15 km/h. Il faudra alors plutôt compter entre 10 et 15 km, ce qui reste suffisant pour effectuer de courts trajets du quotidien. Pour le temps de charge, il faut compter 4,5 heures — une matinée ou une après-midi pour la recharger à fond.

Si la trottinette Electric Scooter 4 Lite de Xiaomi ne correspond pas à vos besoins, nous vous invitons alors dès maintenant à consulter notre guide des meilleures trottinettes électriques en 2023.

