Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro : ce purificateur d’air haut de gamme perd plus de la moitié de son prix

Les personnes sensibles aux allergisants et polluants dans l’air ont sans doute déjà pensé à s’équiper d’un purificateur d’air pour améliorer leur confort. Le Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro est justement une référence très intéressante, d’autant plus que sur AliExpress, on la trouve à 157,99 euros au lieu de 349 euros.

Le Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro. // Source : Xiaomi

Les purificateurs d’air sont des outils qui peuvent grandement aider les personnes sujettes aux allergies, puisqu’ils parviennent à débarrasser nos intérieurs de la majorité des polluants qui flottent dans l’air. Mais de tels appareils sont parfois très (trop) onéreux. Heureusement, il est possible de dénicher quelques promos intéressantes, à l’image de celle dont bénéficie le Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro : ce modèle haut de gamme est en ce moment à moitié prix.

Pourquoi le Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro vaut le détour

Il filtre 99,97 % des particules fines

Il couvre une surface de 60 m²

Il peut même éliminer les mauvaises odeurs

Habituellement proposé à 349 euros, le purificateur d’air Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro est aujourd’hui affiché à 157,99 euros sur AliExpress (vendeur Xiaomi) grâce au code promo ASFR20. On le trouve aussi à 169,99 euros sur le site officiel de la marque.

Un appareil facile à utiliser

Le Xiaomi Smart Air Purifier 4 Pro est un purificateur d’air assez imposant. Il n’est donc pas très discret, mais son design sobre devrait convenir au plus grand nombre. Sur l’avant, on trouve un écran OLED qui va afficher plusieurs informations utiles, comme l’affichage en temps réel des PM 2,5 à 10 (pour les particules fines) ou encore des bandes de couleur qui permettent de connaître, en un coup d’Å“il, le degré de pollution dans notre pièce. Des boutons de commande tactiles sont aussi présents pour paramétrer l’appareil.

Vous pourrez aussi utiliser l’application Mi Home/Xiaomi Home pour le contrôler, et même pour l’activer à distance si besoin, pour que l’air de votre domicile soit bien propre à votre retour. Une minuterie peut aussi y être programmée, et un rappel de changement de filtre reçu. Le Smart Air Purifier 4 Pro prend par ailleurs en charge la commande vocale avec Alexa et Google Assistant via l’app.

Une grande zone purifiée

Dans les entrailles du Smart Air Purifier 4 Pro, se niche un filtre d’une durée de vie de 6 à 12 mois, et qui est, selon la marque, capable de capturer 99,97 % des particules les plus fines. Il s’agit même d’un filtre trois-en-un qui comprend notamment un filtre à charbon actif, qui permet d’éliminer les mauvaises odeurs (comme celles qui se propagent après avoir cuisiné) et de maintenir l’air bien frais. Le pollen, les cendres, les squames d’animaux ou encore les particules dangereuses qui émanent de la fumée pourront également être correctement absorbés par le purificateur.

Et le tout, sur une zone de 35 à 60 m², d’après Xiaomi. En 15 minutes, vous pourrez en théorie purifier un salon de 40 m². Rapide et efficace, donc. Notez enfin que le fabricant promet en plus une action silencieuse la nuit grâce à un mode prévu à cet effet.

