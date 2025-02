Design, hébergement, SEO : comment créer un portfolio en ligne pour donner de la visibilité vos réalisations ?

Auteurs, illustrateurs, vidéastes, motion designer… Les métiers de la création partagent une problématique commune : comment montrer l’étendue de son savoir-faire et ses créations à de futurs clients ? Un problème qui a une réponse simple : le portfolio en ligne.

Source : MidJourney pour Frandroid

Dans sa définition originelle, le portfolio désigne un ensemble d’estampes ou de photographies, à tirage limité, réunies dans une boîte ou un coffret. Une définition qui a évoluée au fil du temps pour désigner le support utilisé par un professionnel de la création qui souhaite présenter son travail. Longtemps cantonné au domaine physique (la fameuse pochette transportée par les artistes de tous poils), le portfolio est aujourd’hui numérique, hébergé sur le web sous la forme d’un site dédié.

À tel point que le portfolio numérique est devenu un outil indispensable pour la plupart des créateurs, qu’ils soient issus du domaine artistique ou non. Un outil puissant et particulièrement utile, et dont la mise en place est relativement simple pour peu que l’on respecte quelques étapes clefs.

Pourquoi créer un portfolio en ligne ?

Il existe plusieurs raisons de vouloir créer un portfolio en ligne, mais la principale reste sans doute la visibilité. En créant un espace dédié à votre travail sur le net, vous augmentez considérablement le nombre de personnes susceptibles de découvrir ce que vous faites. Il s’agit d’une bonne manière de faire parler de vous, et pour des professionnels, de multiplier les chances de trouver de nouveaux clients.

Pour promouvoir vos créations, le portfolio numérique est un outil idéal // Source : MidJourney pour Frandroid

Au-delà de cet aspect vitrine, déjà extrêmement important, le portfolio en ligne vous permet aussi d’avoir un accès permanent à des exemples de vos travaux. Un support dynamique, travaillé, que vous pouvez facilement présenter lorsque vous en avez besoin, lors de rendez-vous client ou autre situation du même acabit. Il s’agit aussi d’une manière rapide et efficace de partager son travail, en incluant, par exemple, un lien ou un QR code menant à votre portfolio sur un CV ou une carte de visite.

Parmi les autres raisons en faveur de la création d’un portfolio en ligne, on retiendra notamment la possibilité de monétiser simplement son travail en y associant une boutique en ligne pour vendre ses créations.

Quel type plateforme choisir pour présenter vos travaux ?

Avant de vous lancer dans la création de votre portfolio, il est nécessaire de prendre le temps de réfléchir à vos besoins et objectifs. Il existe, en effet, plusieurs manières de procéder, différentes plateformes aptes à héberger vos créations, qui possèdent chacune leurs avantages et inconvénients. À vous de déterminer précisément vos objectifs (visibilité, recherche de travail, partage de connaissances) pour choisir la plateforme à privilégier.

Les plateformes spécialisées

Le premier choix à considérer lorsque vous souhaitez créer votre portfolio est celui des plateformes spécialisées. Il en existe plusieurs, et toutes vous permettent de créer très simplement, en s’appuyant sur des design éprouvés, un espace pour présenter vos créations. Leur gros avantage ? Un aspect communautaire assez développé qui favorise les interactions avec d’autres créateurs et de potentiels clients.

Behance est une plateforme pratique pour présenter son travail et se connecter à d’autres artistes et de potentiels clients // Source : Behance

Ces plateformes possèdent toutefois quelques inconvénients assez importants. Pour commencer, les designs proposés sont figés (vous ne pouvez pas les personnaliser comme vous le souhaitez), et pas forcément adaptés à certaines typologies de médias (comme la vidéo par exemple). La visibilité peut aussi s’avérer assez limitée, surtout pour les personnes n’ayant pas de réseau étendu.

Parmi les plateformes les plus connues, on retrouve :

Behance : il s’agit sans doute de la plateforme de référence pour les créateurs de tous poils. Simple et gratuit, Behance est doté d’une vaste communauté, cette plateforme offre cependant peu de possibilités de personnalisation. Petit plus en revanche, l’intégration native du Creative Cloud d’Adobe ;

il s’agit sans doute de la plateforme de référence pour les créateurs de tous poils. Simple et gratuit, Behance est doté d’une vaste communauté, cette plateforme offre cependant peu de possibilités de personnalisation. Petit plus en revanche, l’intégration native du Creative Cloud d’Adobe ; Dribble : véritable plateforme sociale, Dribble est parfaitement adaptée pour les créations visuelles, cette plateforme possède aussi une version Pro qui permet de bénéficier de plus grandes options de personnalisation. Le coût peut néanmoins s’avérer élevé, et de nombreuses limitations (notamment sur la vidéo), peuvent s’avérer handicapantes.

Les réseaux sociaux

Une autre approche pour promouvoir et diffuser son travail peut consister à créer un profil sur les réseaux sociaux. Instagram, par exemple, permet de diffuser facilement des images ou de courtes vidéos, tout en touchant un large public. Il s’agit toutefois d’un réseau social plutôt axé grand public qui peut s’avérer utile pour promouvoir ce que vous faites, mais en aucun cas être utilisé comme un portfolio à proprement parler.

Un réseau comme LinkedIn peut s’avérer plus intéressant. Déjà, parce qu’il s’agit d’un réseau professionnel, qui favorise la mise en relation et le réseautage. Il possède en outre une section Projet qui peut être utilisée pour présenter vos réalisations. Malgré ces quelques avantages, LinkedIn reste peu adapté pour les profils créatifs. Les réalisations sont peu mises en valeur, les profils sont trop brouillons et souvent surchargés d’informations parasites, ce qui nuit grandement à l’accessibilité et la lisibilité d’un portfolio.

Un site personnalisé

La dernière option possible lorsque l’on souhaite créer un portfolio en ligne consiste tout simplement à l’envisager comme n’importe quel site internet et à le créer de toutes pièces. Un peu moins « simple » que les précédentes, cette solution présente de nombreux avantages, le principal étant qu’il vous permet de gérer le moindre aspect à votre convenance. Une liberté particulièrement appréciable, qui permet d’obtenir un portfolio personnalisé et parfaitement adapté à vos besoins, à vos objectifs, et à vos créations.

Créer un portfolio en ligne de A à Z vous permet de garder la main et de proposer un portfolio qui vous ressemble // Source : MidJourney pour Frandroid

La plateforme de choix pour créer un portfolio reste sans conteste WordPress. La raison ? Cette plateforme met à disposition de ses utilisateurs des milliers de thèmes et plugins pour créer un site au design et fonctionnalités qui leur correspondent le plus. Et avec quelques connaissances techniques, il est possible de modifier le moindre aspect du site créé pour obtenir un degré de personnalisation quasi infini. Attention toutefois, car si WordPress en tant que tel est gratuit, il possède de nombreux coûts cachés qui peuvent vite faire monter l’addition (plugins ou thèmes spécifiques, hébergement, nom de domaine, etc).

À noter qu’il existe aussi de nombreux services permettant de simplifier la création de site sous WordPress. Des services tout-en-un comme Hostinger qui, contre un abonnement mensuel, offrent une plateforme d’hébergement et de nombreuses fonctionnalités, comme un créateur de site assisté par IA pour simplifier tout le processus de création du portfolio.

La réponse la plus simple à cette question est qu’il n’existe pas de solution miracle pour créer un portfolio en ligne. Les différentes plateformes présentées ci-dessus offrent toutes des avantages et des inconvénients, et répondent à différents objectifs. Selon votre profil, vous pouvez toutefois privilégier différentes approches, qui mixent parfois plusieurs plateformes :

artistes et designers : pour ce type de profil, mieux vaut miser sur une double approche. Créez un profil Behance ou Dribble pour assurer la visibilité de votre travail et constituer un réseau, et un site personnalisé pour présenter votre travail en profondeur ;

pour ce type de profil, mieux vaut miser sur une double approche. Créez un profil Behance ou Dribble pour assurer la visibilité de votre travail et constituer un réseau, et un site personnalisé pour présenter votre travail en profondeur ; freelances : le but est ici de présenter votre travail pour dénicher de nouvelles opportunités professionnelles. Un site simple (crée avec Hostinger ou Dribble Pro) vous permet de gagner du temps et de vous concentrer sur la prospection, sur LinkedIn par exemple ;

le but est ici de présenter votre travail pour dénicher de nouvelles opportunités professionnelles. Un site simple (crée avec Hostinger ou Dribble Pro) vous permet de gagner du temps et de vous concentrer sur la prospection, sur LinkedIn par exemple ; profils techniques : la solution la plus adaptée reste le site personnalisé, qui vous permet de garder la main sur chaque aspect, tout en vous donnant l’opportunité de montrer ce que vous savez faire, et l’étendue de vos compétences. WordPress propose par exemple WP Portfolio qui est une base idéale pour votre travail.

Dans tous les cas, pensez à utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir votre travail et renvoyer vers votre portfolio. C’est la multiplication des canaux qui permet de toucher le plus de monde, de gagner en notoriété, et de multiplier les chances de trouver de nouveaux clients.

L’inverse est tout aussi vrai : votre portfolio peut agir comme un hub qui permet de renvoyer vers tous vos canaux de communication. Pensez donc bien à indiquer vos réseaux, que ce soit sur une page dédiée, en bas de chaque post (avec des boutons partager) ou directement dans le menu présent sur la homepage (voir tout à la fois).

Quelles sont les étapes à respecter pour créer un portfolio réussi ?

Pour créer un portfolio réussi, il ne suffit pas de regrouper vos travaux et de les mettre en ligne sur un support approprié. Le processus est en réalité un peu plus complexe. Il est assez simple de le diviser en étapes identifiables.

Sélectionner ce qu’il faut, ou ne faut pas montrer

Cela parait contre-intuitif au premier abord, mais un portfolio n’a pas vocation à présenter l’intégralité de vos travaux. Il convient donc, en amont de la création du portfolio, de définir votre objectif et de sélectionner en conséquence ce qu’il convient d’afficher ou non.

Le but est ici de privilégier la qualité à la quantité, et de chercher les travaux les plus représentatifs, que ce soit en termes de projet, de style adopté, ou de compétences que vous avez dû déployer pour les créer. Prenez ensuite le temps de les organiser selon différents critères (technique, client, projet, etc.) afin de commencer à dégager un squelette d’organisation qui servira à concevoir le reste de votre portfolio.

Concevoir le design et l’architecture de votre portfolio

C’est une étape assez classique durant la conception de n’importe quel type de site, mais elle n’en demeure pas moins importante. D’autant plus dans le cas d’un portfolio, puisque le site en question est destiné à servir d’écrin à vos créations. Concernant la structure, vous devez bien évidemment inclure des pages pour chacun de vos projets, qui vous permettent à la fois de présenter visuellement vos réalisations, mais aussi de l’expliquer aux visiteurs.

Le design et la structure de votre portfolio sont primordiaux pour en assurer le succès // Source : MidJourney pour Frandroid

Un bon portfolio devra aussi comporter un « à propos » pour vous présenter ou expliquer votre démarche, des témoignages client si le portfolio a une vocation professionnelle, ainsi qu’un formulaire de contact en bonne et due forme pour les éventuels prospects.

Côté design, la première étape consiste à choisir un thème qui vous plaît. Cela peut paraître idiot, mais c’est nécessaire. Le portfolio a pour vocation de refléter votre travail, et donc vous, d’une certaine manière. Il serait dommage d’opter pour une identité visuelle qui ne vous correspond pas. Privilégiez toutefois les designs épurés, ainsi qu’une palette de couleurs minimaliste. Le design ne doit surtout pas détourner l’attention de vos créations.

Créer du contenu pour remplir votre portfolio

Vous avez une coquille pour héberger votre portfolio, il est maintenant temps de la remplir avec un contenu approprié. Travaillez les textes des différentes parties de votre portfolio pour exposer de manière claire et précise votre démarche.

Pensez le contenu de votre portfolio comme une extension de votre travail et de votre démarche // Source : MidJourney pour Frandroid

Utilisez une approche personnelle lorsque vous rédigez ces textes pour vous différencier de la concurrence et créer une relation unique avec vos visiteurs. Le but est ici de retenir leur attention, et de valoriser vos créations, votre expérience et votre démarche. Pensez aussi à utiliser différents mots clefs en rapport avec votre activité pour améliorer le référencement de vos pages.

Optimiser et tester votre portfolio

Avant de mettre votre portfolio en ligne, prenez le temps de le tester pour l’optimiser. Essayez de trouver s’il existe des sections problématiques, des liens morts ou si les différentes versions de votre site fonctionnent correctement. En effet, la plupart des créateurs de site permettent de créer automatiquement une version mobile de votre site, mais le résultat n’est pas toujours parfait. Cette version mobile ne doit d’ailleurs pas être négligée en raison du nombre d’utilisateurs potentiels que cela peut amener vers votre site.

Nous l’avons déjà mentionné, mais travaillez le référencement de votre site. Essayez d’adresser les requêtes SEO les plus porteuses sur votre domaine d’expertise ou l’endroit où vous vivez. Cela vous permettra de mieux ressortir dans les moteurs de recherche, et donc d’attirer plus facilement les visiteurs sur votre site.

Faire vivre votre portfolio après la publication

Ce n’est pas parce que votre portfolio est terminé et mis en ligne que le travail est terminé. Si vous souhaitez attirer des visiteurs, il est impératif de le faire vivre. Pour ce faire, il n’y a pas trente-six solutions : vous allez devoir le mettre à jour régulièrement. Le plus simple consiste à ajouter ou remplacer les projets présents dessus avec des références plus récentes. Il n’y a rien de pire qu’un site qui n’est pas actualisé lorsque l’on souhaite valoriser son travail.

Pensez aussi à intégrer votre portfolio dans une stratégie de développement plus globale. Créez des liens avec vos réseaux sociaux, intégrez-le à votre signature e-mail, vos cartes de visite. Le but est ici de le partager au plus grand nombre pour créer de l’intérêt.

S’il existe des tas de manières pour promouvoir son travail en ligne via un portfolio, la plus efficace reste de créer votre portfolio de A à Z. Cette solution permet de construire un portfolio qui vous ressemble, sans limites (ou presque), et sur lequel vous pouvez garder la main à chaque étape.

Mais pour beaucoup, monter un site reste une épreuve assez insurmontable en raison des nombreuses compétences techniques qu’il faut mobiliser pour arriver à un résultat décent. La bonne nouvelle, c’est qu’il existe de nombreux moyens, même sans connaissances particulières, pour créer un site, portfolio ou autre. C’est ce que propose, par exemple, Hostinger avec sa solution tout-en-un. Elle offre une plateforme d’hébergement, permet d’obtenir un nom de domaine, et fournit de quoi construire son site de manière simple et compréhensible, quel que soit votre niveau technique.

Des templates professionnels pour présenter votre travail

Pour les plus débrouillards, et ceux qui possèdent quelques connaissances en code ou en WordPress, Hostinger propose un environnement extrêmement complet qui repose avant tout sur une collection de templates pensés pour répondre à différents besoins. De quoi créer des blogs, des sites e-commerce, mais aussi des portfolios.

Chaque template est entièrement personnalisable et vous pouvez, après avoir fait votre choix, modifier les couleurs, les polices, voire les différents éléments affichés en allant fouiller dans le code. Un système de glisser-déposer et de magnétisme très simple permet aussi de positionner facilement de nouveaux éléments, ou d’ajuster ceux existants à votre convenance.

Un créateur IA pour vous accompagner à chaque étape

Et si vous trouvez que tout cela est encore un peu compliqué, Hostinger va un cran plus loin pour vous faciliter la vie avec son créateur de site assisté par IA. En sélectionnant cette option, il vous suffit de décrire le rendu que vous souhaitez obtenir en mentionnant, par exemple, les couleurs dominantes ou les typologies de page dont vous avez besoin, pour que l’IA vous génère un site complet.

Il ne vous restera plus alors qu’à modifier couleurs, polices et contenu grâce à l’interface Hostinger, et à intégrer vos projets pour obtenir en quelques dizaines de minutes un portfolio tout à fait convaincant.