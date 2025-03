DVD Warner Bros : un problème massif pousse l’entreprise à remplacer les disques, vérifiez vos DVD

Vos précieux DVD Warner Bros pourraient être victimes du « laser rot ». Voici comment savoir si vous êtes concerné.

Si vous possédez des DVD Warner Bros achetés entre 2006 et 2008, il est temps de vérifier leur état. Une dégradation prématurée connue sous le nom de « laser rot » rend des millions de ces disques inutilisables. Warner Bros a officiellement reconnu le problème et propose désormais une solution.

Qu’est-ce que le « laser rot » exactement ?

Le « laser rot » est un défaut technique lié à la dégradation prématurée de la couche métallique réfléchissante d’un DVD. Normalement, un DVD correctement fabriqué et entretenu devrait pouvoir fonctionner pendant une centaine d’années, selon Sony. Toutefois, lorsque la couche réfléchissante d’aluminium se détériore, elle empêche le laser du lecteur DVD de lire correctement les informations stockées, ce qui rend ainsi le disque illisible.

Cette détérioration provient généralement d’une mauvaise adhésion des couches du disque lors de la fabrication. Des micro-fissures ou des bulles apparaissent, perturbant le faisceau laser et provoquant des interruptions, des blocages, voire une incapacité totale à lire le disque.

Quels disques sont concernés ?

La problématique concerne principalement des DVD produits par Warner Bros Home Entertainment entre 2006 et 2008, avec une large gamme de titres populaires touchés, allant de séries emblématiques comme Batman : la série animée à des classiques du cinéma tels que 2001 : L’Odyssée de l’espace, Superman ou encore Blade Runner.

Certains spécialistes, comme le YouTubeur Damn Fool Idealistic Crusader, avancent que la période concernée pourrait même s’étendre jusqu’à 2009, ciblant principalement les DVD fabriqués par l’usine Cinram située à Olyphant en Pennsylvanie. Les disques provenant de cette usine seraient identifiables grâce à des codes imprimés sur l’anneau intérieur du disque.

La réaction de Warner Bros face à la crise

Devant l’ampleur des plaintes et des discussions sur des forums spécialisés, Warner Bros a décidé d’agir. L’entreprise propose ainsi aux consommateurs affectés de remplacer gratuitement les DVD défectueux. Lorsque le même titre n’est plus disponible à cause d’un arrêt de production ou de problèmes de droits, Warner Bros offre en échange un titre de valeur équivalente.

Pour obtenir un remplacement, les consommateurs doivent contacter le support client à l’adresse email whv@wbd.com. Cependant, la disponibilité limitée de certains titres et la forte demande rendent le processus complexe.