Sony expérimente avec l’IA pour donner vie à ses personnages emblématiques

De récentes informations montrent le personnage d’Aloy de la série Horizon fonctionnant grâce à un système d’intelligence artificielle.

Aloy est le personnage principal du jeu Horizon Zero Dawn // Source : Sony Interactive Entertainment

L’industrie du jeu vidéo cède à l’appel de l’intelligence artificielle et ce n’est pas Sony qui va dire le contraire. Dans une vidéo publiée en interne et relayée par The Verge, on peut y voir le personnage d’Aloy de la série Horizon répondre à des questions d’un utilisateur à l’aider d’un système d’IA. Une « prouesse » qui interroge sur l’usage de cette technologie et ses limites.

Un essai en interne

Une vidéo qui fait office de démo technique. On pouvait y voir Aloy répondre à différentes questions en utilisant différents LLM provenant de ChatGPT-4 ou encore Llama3 le tout à l’aide d’une voix synthétisée utilisant une technologie interne de Sony, précise Sharwin Raghoebardajal, directeur de l’ingénierie logicielle chez Sony Interactive Entertainment, travaillant sur l’IA et qui se retrouve au commentaire de cette vidéo.

Ce n’est qu’un aperçu de ce qui est possible Sharwin Raghoebardajal

La vidéo initialement publiée sur YouTube a depuis été retirée en raison d’une réclamation de droit par la société Muso s’occupant des droits d’auteurs de Sony Interactive Entertainment.

Une technologie controversée

L’intelligence artificielle est une technologie loin de faire l’unanimité dans de nombreuses industries et le jeu vidéo n’y échappe pas. Si elle peut être montrée comme un système permettant d’améliorer plus facilement certains aspects techniques de jeux, c’est son utilisation sur des aspects plus créatifs qui est décriée.

De nombreux travailleurs de l’industrie y voient une manière de réduire les coûts tout en s’appropriant le travail réalisé par des acteurs humains. Une situation qui a conduit la SAG-AFTRA, le syndicat américain qui défend les acteurs du monde de la télévision et de la radio a entamé une grève pour protéger leurs droits, un mouvement suivi et relayé qui a également trouvé un écho en France.

Ces nouvelles expérimentations bien que réalisées en interne ont le mérite de remettre en question l’usage de l’IA et son champ d’action.