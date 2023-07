Ce vélo électrique ultra pratique est la preuve que la voiture n’est pas indispensable

Plus qu’un énième vélo électrique compact, le Ca Go CS innove en apportant trois espaces de stockage dans un espace très réduit. Ce qui permet à ce vélo électrique de devenir un petit vélo cargo !

On avait pu voir et essayer le Winora Radius, qui démontre que le vélo compact est une superbe solution de mobilité. Plus pratique que le VAE classique de 27 ou 28 pouces, ce type de vélo peut permettre de transporter des objets. Mais la place est limitée, logique vu les dimensions compactes. Pour transporter plus de cargaison, la solution devient le vélo biporteur, avec un très grand empattement entre les roues. Mais les Allemands de Ca Go ont trouvé une autre solution.

Trois porte-bagages en un vélo électrique !

Leur dernier vélo électrique compact à roues de 20 pouces, le Ca Go CS, innove avec une structure astucieuse. Plutôt que de créer un long espace après la colonne de direction, la marque utilise un cadre diamant très bas, avec la barre supérieure devant les genoux. L’avantage est de proposer trois portes-bagages : le premier au-dessus de la poutre supportant 18 kg (et compatible MIK), un inférieur supportant jusqu’à 30 kg au centre de gravité très bas et sans oublier le classique à l’arrière avec 27 kg maximum.

Le Ca Go CS peut ainsi supporter 75 kg de charge hors cycliste, dans à peine 2 mètres de long, avec 47 cm de large et une meilleure répartition de poids. Bien qu’il soit à taille unique, le vélo compact cargo teuton gère des gabarits de 1,65 à 2 mètres, et 180 kg au total.

Le VAE est aussi un poids plume dans le genre, avec ses 35 kg, face aux 45-50 kg d’un biporteur. Toutefois, le Ca Go CS ne peut loger des enfants à l’arrière (et encore moins à l’avant).

Une belle solution de vélo cargo, mais très chère

Ce vélo électrique reste donc destiné aux personnes désireuses de transporter de nombreux types de charges au quotidien. Que ce soit des particuliers, mais aussi des professionnels. Il propose un moteur central Bosch Cargo Line de 85 Nm, des suspensions avant SR Suntour, des pneus Schwalbe PickUp, des freins Magura à disques 203 mm, et une batterie de 545 Wh.

Si le modèle de base CS100 héberge un dérailleur 9 vitesses, le plus haut de gamme CS150 inclut la transmission Enviolo Automatiq à courroie. Il faut néanmoins passer au CS200 pour disposer du porte-bagages arrière, couplé à une meilleure selle et l’écran Bosch Kiox 300. Le prix du vélo cargo compact évolue ainsi de 5 590 à 6 490 euros, soit dans le cœur des tarifs du marché.

Ce genre de vélo électrique peut clairement remplacer une voiture dans certains cas et notamment en zone urbaine, mais il est clair qu’il ne permettra pas de traverser la France.

Enfin, le vélo Ca Go CS pourrait déjà faire des petits. Un concept reprend en effet l’idée de la poutre avant haute, sans cadre inférieur. Il en résulte un VAE très compact, à support de charge avant robuste, où l’on imagine – pourquoi pas – aussi y intégrer des sacoches latérales. Et à un prix plus abordable ? À surveiller !

