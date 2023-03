Bosch a trouvé la solution idéale pour ne plus jamais perdre son vélo électrique

Bosch met à jour son système intelligent avec une tripotée de nouveautés aussi bien déployées sur l’ordinateur de bord Kiox 300 que sur l’application mobile eBike Flow. On fait le point complet sur tout ça.

Vous n’êtes pas sans savoir que Bosch est l’un des principaux fournisseurs de batteries et de moteurs dans l’univers des vélos électriques. Son offre se scinde aujourd’hui entre des composants de seconde génération, et ceux embarquant le fameux smart system – mise à jour logicielle à distance, fonctions intelligentes.

Ce faisant, les VAE équipés d’une batterie, d’un moteur et d’un ordinateur de bord étiquetés « smart system » sont en mesure de recevoir de nouvelles fonctionnalités durant plusieurs années. Et c’est exactement ce à quoi procède le fournisseur allemand, avec une MAJ importante tout juste déployée.

L’entreprise nous décrit l’ensemble des nouveautés dans un communiqué de presse envoyé à la rédaction. Certaines concernent l’application eBike Flow, d’autres le module Kiox 300.

Application eBike Flow

L’app eBike Flow devient encore plus pratique grâce à de toutes nouvelles indications de changement de direction, sous forme d’instructions vocales. Le niveau de détail transmis peut être réglé directement sur l’interface.

Cela permet aussi et surtout de garder les yeux rivés sur la route en se laissant guider par les indications orales. Plus besoin de consulter l’écran, ce qui peut constituer un danger pour vous et autrui.

Évidemment, votre smartphone doit être maintenu via un support afin d’en profiter. Pour rappel : le port d’écouteurs ou de casque audio en vélo est interdit. Évitez donc de garder votre appareil mobile dans votre poche, et d’écouter les indications à l’aide d’un tel dispositif.

Une fonction Parking très pratique… mais payante

La nouvelle fonction Parking va plaire aux têtes en l’air. Grâce à elle, la rue dans laquelle vous avez garé votre monture apparaît sur votre application eBike Flow. En appuyant sur le nom de la rue, une vue cartographique fait son apparition pour mieux vous guider jusqu’à votre deux-roues. Vous avez dit pratique ?

En revanche, une condition sine qua non – et pas des moindres – doit être respectée pour accéder à un tel avantage : installer un ConnectModule sur votre vélo. Cette technologie facturée 100 euros permet de géolocaliser votre véhicule et nécessite une intervention post achat si vous ne l’avez pas choisi en option au moment d’acheter le vélo.

Écran Ride plus riche en date et carte sombre au menu

De son côté, l’écran Ride accueille de nouvelles informations de conduite, comme la cadence de pédalage, la puissance actuelle délivrée et les différences de dénivelé. « Ces informations aident à optimiser le trajet, à augmenter de manière ludique l’endurance ou à améliorer le niveau de forme physique », indique Bosch.

Une toute nouvelle « carte sombre », comme la nomme Bosch, entre dans la place. Elle fait apparaître des détails plus foncés pour ne pas vous éblouir et réduire la consommation d’énergie du smartphone, indique la marque d’outre-Rhin. Pas sûr que cela impacte vraiment l’autonomie de votre appareil pour autant.

Kiox 300

L’ordinateur de bord Kiox 300 a aussi droit à son lot de nouveautés. L’écran d’affichage propose notamment de nouveaux détails de navigation, comme des bifurcations et descentes. « Ainsi, les vététistes peuvent dorénavant déterminer précisément où ils doivent tourner au niveau d’une bifurcation ambiguë ». Ces ajouts fonctionnent pour tout type de parcours.

Recalcule d’itinéraires

Une toute nouvelle fonction de recalcule d’itinéraires a aussi été développée par les équipes de Bosch. Elle « redéfinit automatiquement une alternative, en quelques secondes. Cette fonction est également disponible pour la navigation dans l’application eBike Flow », peut-on lire. Pratique, si vous vous êtes trompés de route par inadvertance.

Un planificateur plus intelligent

Enfin, le planificateur d’itinéraires devient encore plus intelligent, puisqu’il est désormais capable de s’appuyer sur les données des trajets antérieurs et de votre comportement au guidon pour mieux adapter vos futurs tracés, soumettre de meilleures suggestions de trajets et calculer plus précisément votre heure d’arrivée, à la fois sur le Kiox 300 et l’application eBike Flow.

La mise à jour est d’ores et déjà disponible sur les appareils Android embarquant a minima la version 8.0 de l’OS, et sur les iPhone tournant sous iOS 15.

Nos confrères de Numerama lancent Watt Else, leur newsletter dédiée à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici pour être certain de recevoir le prochain numéro !