On a roulé avec cette trottinette électrique made in France, plus propre pour la planète

La première trottinette électrique française vient du nord et se nomme Plume Allure, apportant de l’originalité et un traitement haut de gamme rare dans le domaine. On a eu la chance de l'essayer, et voici nos premières impressions.

Si les vélos électriques sont nombreux à être assemblés ou fabriqués en France, sans être toutefois majoritaires, les trottinettes électriques sont encore des engins provenant en quasi-totalité d’Asie. Cela pourrait changer, avec des initiatives à l’image de Plume, voulant un modèle le plus français possible.

Une trottinette du ch’nord

Plume est née de l’idée d’un ancien de Decathlon, Fabrice Furlan, qui y gérait justement les mobilités douces. Non content de voir les milliers de kilomètres nécessaires à la conception et surtout la production de trottinettes électriques, il a fondé sa propre marque, implantée dans les Hauts-de-France, près de Lille.

L’objectif était d’approcher les 100 % de fabrication locale, très compliqué, mais l’engin se targue déjà d’être Origine France Garantie. Ce label indépendant certifie que plus de la moitié de la valeur marchande provient de l’Hexagone, ce que bat largement la Plume Allure, à 82 % française et même “à moins de 50 km de nos locaux” ajoute la marque : électronique Eiffage, Plastique Hybster ou structure WTX.

De quoi rendre cette trottinette électrique moins polluante que certaines de ses concurrentes.

Une Plume Allure qui carbure

Plus que du français ou local, la trottinette électrique Plume Allure est aussi haut de gamme. Elle intègre une double fourche avant suspendue, un grand deck, des roues de 10 pouces, est homologuée IP65 et avec une signature particulière : un cadre à LED géant à l’avant pour voir et surtout être vu.

Le moteur arrière est puissant avec 500 W nominaux et 1000 W en pointe, tandis que la batterie est de 454 ou 702 Wh au choix (soit 45 et 70 km d’autonomie théorique). La batterie est aussi réparable et recyclable, car Plume travaille avec le bordelais Gouach s’approvisionnant en plus en cellules recyclées.

Haut de gamme et français, cela a un coût, mais pas si élevé que cela. La Plume Allure affiche un tarif de base de 1 299 euros, et 1 649 euros avec la grande batterie. Oui c’est bien plus qu’une Ninebot Max G2 ou une Xiaomi 4 Ultra sous la barre des 1 000 euros, mais vous soutenez l’industrie locale, avec une trottinette électrique plus durable, assurant même un carnet d’entretien numérique.

On a roulé avec la trottinette Origine France Garantie

On a aussi pris en main sur quelques dizaines de mètres le prototype de cette Plume, confié par la marque. En premier lieu, c’est le confort qui règne, par la double fourche et ses suspensions. Son plateau géant à repose-pied arrière permet de positionner les pieds à sa guise et le guidon large de 55 cm assure une belle stabilité.

On n’a pas franchement eu le temps de profiter des performances, ni de l’écran ou de la connectivité absente sur le proto. Cependant, Plume intègrera cela sur les versions finale, avec suivi des trajets ou l’assistance.

Les livraisons débuteront à partir d’octobre 2023, dans la première édition de lancement “La Première”, limitée à 150 exemplaires.

