On a vu le Cygo, le vélo électrique 100 % français, du pneu à la sonnette

Regroupant le savoir-faire de ses entreprises locales, l’union Cygo a conçu un vélo électrique à remorque totalement local, montrant que le 100% français est possible.

Le Made in France et la réindustrialisation, c’est un sujet qui anime l’économie et beaucoup dans la mobilité. On en entend parler fréquemment lorsqu’il s’agit de voitures électriques (Renault, Stellantis, Toyota), moins quand on aborde les vélos. Pourtant, nombre de marques fabriquent déjà dans l’Hexagone, et militent pour que la part de bleu-blanc-rouge augmente sur nos cycles.

C’est le cas notamment de l’alliance Cygo (Cycles Grand Ouest), qui réunit des dizaines de fabricants des trois régions Centre-Val-de-Loire, Pays de la Loire et Bretagne. Dans cette mouvance, elle s’est lancé un projet ambitieux : fabriquer un vélo électrique 100% français.

6 mois de travail pour le byCygo

Tout a débuté le 15 novembre 2022, lorsque le ministre de l’Industrie Roland Lescure a organisé les États Généraux du vélo et interpellé les constructeurs pour fabriquer sur notre territoire. Ainsi, 27 membres de Cygo ont pris l’initiative, de façon bénévole, de concevoir le show-bike présenté aux Pro Days de Paris ce début juillet 2023. Le vélo électrique est donc le fruit de 1 000 heures de travail étalées sur 7 mois. “C’est la force coopérative et du bénévolat” exprime le directeur de Cygo, “normalement, il faut 18 mois en incluant les tests et la certification”.

Le VAE ByCYGO apparait donc comme un cargo avec sa remorque, “qui n’est pas un détail puisqu’un atelier de réparation de cycles”. Celle-ci est conçue par Tout en Vélo et Fleximodal à Rennes, intégrant des panneaux photovoltaïques Wello.

100% français et presque intégralement “Made in Grand Ouest”

Le vélo est donc bien 100 % français, et “presque 100 % local” venant du Grand Ouest. Car oui, il a fallu faire appel au moteur Valeo Cyclee assemblé en Isère, doté d’une connectivité locale Velco. Pour le reste, on retrouve, le cadre fabriqué par Cyfac, des pneus Hutchinson, des moyeux de roue Aivee, une batterie Vlad, un cadenas intelligent Ticatag ou encore le panier d’Arcade Cycle, entre autres.

Le tout a été assemblé dans la Manufacture Française du Cycle à Machecoul (Loire-Atlantique) produisant par exemple les vélos Intersport Nakamura, qui a apporté une fourche en matériaux recyclée, encore non commercialisée. Le vélo ByCygo n’est pas non plus disponible à l’achat. Prototype, ou plutôt démonstrateur de ce que la filière vélo électrique peut réaliser, “il a ouvert des portes, et on peut aller encore plus loin” conclut le directeur du projet, Didier Lecureur.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).