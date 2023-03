Ultima Multipath : à la rencontre du vélo électrique presque 100 % Made in France

Assemblé en France avec un cadre en carbone local, Ultima délivre un vélo électrique à 98 % européen et au moteur Valeo ultra-puissant.

Fabriquer un vélo électrique 100 % Made in France est presque mission impossible. Mais cela ne retient pas les différentes marques et initiatives de s’en rapprocher. Ultima Mobility en fait partie, une jeune entreprise lyonnaise que nous avons découverte sur le salon Autonomy à Paris.

Le plein de local pour le vélo Ultima

La marque a été fondée par Jérôme Mortal, Brice Épailly (président de Caminade) et Didier Mennechet. Selon Ultima, son premier vélo électrique est une création à 98 % européenne et 90 % française. D’abord, et c’est très rare, le cadre est fabriqué en France. Et contrairement à nombre de vélos, il est en carbone injecté (tout comme la potence), une matière très légère et résistante, aussi chère à produire qu’en Asie.

Pour le reste du vélo, c’est donc du quasi français avec les roues Hutchinson, les jantes Mavic, les pédales Zoom, le guidon Baramind, et le système électrique Valeo. Notons tout de même que les cellules de batterie sont de provenance Samsung, en Corée du Sud. Pour la partie Europe, on retrouve les freins Magura et l’assise Selle Italia. Mais alors, c’est quoi les 2 % restants ? La tige de selle ajustable nous confie Ultima, venant d’Asie.

Un vélo au moteur Valeo très généreux

Vélo électrique à cadre ouvert, l’Ultima Multipath en version de base City vise les déplacements urbains, car rigide sans suspension. Or, développé en terrain rhodanien, il lui fallait un minimum de muscles pour les dénivelés locaux. Le VAE français intègre ainsi le moteur Valeo au couple monstrueux de 130 Nm.

Nous avons eu la chance de le prendre en main sur quelques centaines de mètres, pour juger son système électrique passant par une chaîne à vitesse unique. L’assistance est tout simplement bluffante, très soutenue, que ce soit en mode Eco, suffisant pour du plat, ou le Turbo envoyant tout le couple. L’Ultima y ajoute le mode « Predict » de Valeo, adaptant automatiquement la réponse à la pédale.

Le résultat est donc similaire à ce que l’on trouve sur un Iweech ou le nouveau Cowboy 4, soit un nivellement de l’effort. Bémol, le moteur est très bruyant. Néanmoins, le cofondateur Jérôme Mortal nous promet de proposer très rapidement la « Gen 2 » du moteur, qui atténuera le bruit.

La partie connectée passe par l’application Valeo ou Ultima, avec la possibilité de verrouiller l’assistance, ou de suivre son vélo via GPS en cas de vol. Ce tracker est proposé à l’achat à 249 euros avec abonnement 2 ans.

Des déclinaisons cargo et grande autonomie

Bien que récente, la marque lyonnaise ne s’arrête pas à un modèle unique. Ultima propose une famille de vélos électriques, avec d’abord une version « Long Range » de son City, à batterie 630 Wh contre 530 Wh, soit 85 km en mode Turbo (vs 65).

Petit inconvénient, la batterie est intégrée mais non amovible. D’autres configurations existent, avec une fourche suspendue monobras maison « Trekking » et pneus tout-terrain, une fourche pour transformer le vélo en mini-cargo avec roue avant 20 pouces, ou encore un chargement avant avec bac ou siège avant.

Déjà disponible dans toute la France, le vélo électrique français Ultima Multipath débute à 3 449 euros. À ce tarif, il faut faire sans béquille, ni porte-bagages arrière ou peinture vernie (en option). La Long Range grimpe à 3 699 euros, la Trekking à 3 949 euros et Long Range Trekking à 4 199 euros.

Pour les variantes mini-cargo, comptez 4 928 euros (bac) ou 4 988 euros pour la Family Cargo à siège. Retenez que le vélo est modulable, la marque pouvant passer, par exemple, au Mini-cargo au City et vice-versa.

