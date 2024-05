En faillite début 2024, cette marque française de vélos électriques est finalement sauvée… en partie

En liquidation cet hiver, le constructeur Larrun survit au travers de la marque de vélos électriques Ultima, qui reprend son cargo Asko à moteur boîte automatique Valeo.

Le début de l’année 2024 n’avait pas démarré sous les meilleurs auspices pour Larrun. Cette marque française de vélos électriques est entrée en liquidation judiciaire, tandis que l’ex-directeur Gilles Labrude nous indiquait que trois repreneurs étaient en lice.

Depuis, nous n’avions eu aucune nouvelle. Cocorico, Larrun existe toujours, puisqu’une autre marque, Ultima Mobility en l’occurrence, a repris le flambeau. Le fabricant lyonnais a racheté les droits et la propriété intellectuelle de la firme basque, une annonce officialisée ce printemps lors de Vélo in Paris auquel nous nous sommes rendus.

Le vélo cargo électrique, seul survivant

Toutefois, tout le catalogue Larrun n’est pas reconduit. « Nous n’avons pas repris les vélos de la gamme Essentielle », nous précise Yann Laurençon, directeur marketing Ultima, « ni les Oreka et Karrika, aux moteurs non français ». Les deux vélos restants intègrent effectivement le moteur-boîte Valeo Cyclee, qu’utilisent également les Ultima. « Cela explique que nous n’avons pas sélectionné le Kalea, qui fait concurrence à notre Multipath », poursuit la marque.

Nous avions testé ce vélo électrique l’été dernier, avec son compagnon, le vélo longtail électrique Asko. « L’intégration de l’Asko est donc naturelle et complémentaire chez Ultima, puisqu’il a le même même moteur et partage les mêmes valeurs », poursuit le PDG Jérôme Mortal. Il faudra donc appeler ce vélo « Larrun by Ultima », qui sera disponible prochainement.

Le Larrun by Ultima bientôt de retour

Au prix de 5 900 euros, ce vélo cargo électrique est très performant (130 Nm de couple), et capable de supporter 205 kg dont 2 enfants. La batterie fixe, un des seuls points faibles, deviendrait aussi amovible pour plus de flexibilité.

Autre bonne nouvelle, le développement d’un cadre en fibre de lin reste d’actualité. Cette technologie proche de la fibre de carbone est écologique, et intégrant le lin produit en France. Le prototype Larrun Lora exposé en 2023 devrait donc avoir une suite, mais pas avant l’année prochaine.