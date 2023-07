On a vu ce vélo électrique fabriqué en lin et on vous explique pourquoi c’est une bonne idée

Non contente de dévoiler un nouveau vélo cargo électrique (longtail), la marque basque de vélos électriques Larrun dévoile une version à base de lin, dont nous avons découvert le prototype.

Certaines régions ont une industrie vélo plus développée que d’autres. On pense au Grand Ouest avec Cygo venant de dévoiler son vélo 100% français, ou le bassin Lyonnais hébergeant un réseau “Cluster MAD” ainsi que les voisins Eovolt, Ref Bikes, ou encore Ultima. Mais la région incluant Pays Basque et sud des Landes a aussi ses acteurs, comme Gorille ou Maa, les hydrogène Pragma, et des plus urbains à l’instar de Larrun.

Un vélo cargo qui accepte plus de 200 kg

Larrun est née en 2021 à Anglet, au lendemain du Covid-19. Contrairement aux autres marques locales, pas de fat-bike ou vélo de plage, la société mise sur le VAE du quotidien. Sa gamme “essentielle” à cadre bas propose du pliant, du classique, et du VTC, quand la gamme “Premium” intègre deux modèles cossus ainsi qu’un un sportif à cadre haut.

Mais la nouveauté lors des derniers Pro Days ayant eu lieu ce début juillet 2023, c’est son vélo cargo de type allongé, le Larrun Asko (asko signifiant “beaucoup” en basque). Il reprend le style des haut de gamme Karrika et Kalea (ruelle et rue), avec une structure accueillant jusqu’à 2 enfants ou 205 kg de charge. Si le porte-bagages arrière supporte 70 kg de série avec fixations Mik HD/QL2/QL3, on peut aussi y ajouter les barres de maintien “monkey bars”, coussins ou les repose-pieds en bois. Les finitions sont aussi plaisantes, tout comme les coloris bleu et bronze.

Robuste, ce vélo longtail campant sur des roues 24 et 20 pouces est aussi très puissant. Il intègre en effet le même moteur Valeo Cyclee que le Kalea, au couple de 130 Nm et avec la boîte automatique 7 vitesses Effigear. Ce bloc associe une batterie de 630 Wh, soit 100 km d’autonomie maximum (selon la marque) en assistance électrique minimale. Le prix de base est de 6 135 euros pour ce Larrun Asko, disponible via les 50 revendeurs et loueurs en France.

Un vélo cargo en fibre de lin dès 2024 ?

En plus de ce nouveau Asko, c’est surtout le Larrun Lorea (“fleur” en basque) qui nous a interpellé. Oui, c’est le même vélo, mais avec un cadre au matériau original : de la fibre de lin, déjà abordée par un vélo pliant. Ce n’est pas une déclinaison, mais un premier prototype, afin de comprendre les avantages du lin.

La fibre de lin est associée à de la résine bio-sourcée – Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid Le Lorea reprend le moteur Valeo Cyclee – Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid La marque Larrun veut lancer ce vélo en 2024 – Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid

Proche d’une structure en fibre de carbone, le matériau végétal est très léger, très solide, et dont l’origine est française. Et oui, la France est un grand producteur de lin ! À cela, la marque ajoute de la résine bio-sourcée pour finaliser le produit. Mais Larrun est sérieux quant à ce vélo électrique en lin, et prévoit une production l’an prochain. Rendez-vous aux Pro Days 2024 ?

