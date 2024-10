La faillite semble imminente pour l’une des plus anciennes marques de vélos électriques des États-Unis

Juiced Bikes, considérée par Electrek comme l’une des plus anciennes marques de vélos électriques des États-Unis, est apparemment au bord de la faillite. Actifs mis aux enchères, silence radio de la direction et du service client ou encore rupture de stocks : les signaux défavorables se sont trop accumulés pour ne pas y voir une petite catastrophe.

Source : Juiced Bikes

Si les acteurs européens ont été particulièrement touchés par la crise du vélo qui a frappé la filière en 2023 et 2024 – les faillites, restructurations et rachats ont été nombreux -, les États-Unis n’ont pas été épargnés non plus. En témoigne un tout nouvel exemple relayé par Electrek : Juiced Bikes serait sur le point de s’effondrer.

Si ce nom n’est pas très connu par chez nous, il n’en reste pas moins un acteur majeur outre-Atlantique. La marque est en effet présentée comme l’une des plus anciennes du Pays de l’Oncle Sam en matière de vélos électriques. Elle aurait aussi été pionnière dans le domaine des vélos cargo électriques et des utilitaires.

Mise aux enchères de tous les actifs

Le problème, c’est que Juiced Bikes ne serait plus en mesure de poursuivre son activité. Pire : tous les signaux tendent à penser que l’entreprise serait en faillite. L’indice le plus probant n’est autre que la mise aux enchères de tous ses actifs, ses stocks de produits, ses outils de production basés en Chine et ses droits de propriété intellectuelle.

Source : Juiced Bikes

Comme le rappelle Electrek, la plateforme utilisée par Juiced Bikes pour mettre en vente l’ensemble de ses biens est généralement celle utilisée par les sociétés qui ont fait faillite. Aussi, le service client semble être laissé à l’abandon depuis plusieurs mois déjà, se plaignent certaines personnes.

Rupture de stocks

En parallèle, le site certes encore opérationnel indique une rupture de stock sur l’ensemble des produits vendus par la marque. Autant d’indices très inquiétants qui font naturellement penser au pire.

Force est de constater que la crise post Covid-19 ne touche pas que les acteurs du Vieux continent, mais aussi ceux des États-Unis. En plus de cette conjoncture défavorable, Electrek cite comme autre facteur l’arrivée massive de marques chinoises capables de vendre des vélos électriques à bas prix. Des tarifs que les fabricants américains n’ont pas pu concurrencer, au grand dam de leurs parts de marché, et donc de leur santé financière.