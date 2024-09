On ne pouvait pas rêver meilleure nouvelle pour cet emblématique acteur du vélo

Déclarée en suspension de paiement mi-août, l’historique et emblématique entreprise AGU, célèbre pour ses vêtements, sacoches et autres accessoires dédiés au cyclisme, a été entièrement rachetée par EcoMotion, propriétaire de la marque de vélos électriques QWIC qui elle a aussi failli sombrer fin 2023.

Source : AGU

Alkmaarse Groothandels Unie (AGU) peut souffler, elle qui a failli disparaître après 58 années d’existence. AGU est surtout connu pour ses vêtements sportifs urbains, sacoches et plus globalement ses accessoires dédiés à l’univers du cyclisme. C’est une entreprise néerlandaise historique et emblématique de la filière.

AGU est sauvé

Sauf qu’en août, le groupe a été déclaré en suspension de paiement en raison de graves difficultés financières survenues depuis 2022 déjà. Un rachat avait presque été acté, mais le tout a capoté à la dernière minute. L’excellente nouvelle, c’est que tout ceci n’est que de l’histoire ancienne : AGU a été officiellement rachetée, nous apprend Tweewieler.nl.

Source : AGU

Le nouveau propriétaire se nomme EcoMotion, également propriétaire d’une marque de vélos électriques nommée QWIC. Cette dernière est bien connue de nos services, puisque nous avions écrit à son sujet en novembre 2023 : elle était à l’époque au bord de la faillite, avant d’être reprise en février 2024.

La suspension de paiement révoquée

« L’acquisition concerne l’ensemble de l’entreprise, avec à la fois la marque textile AGU et les activités de vente en gros. Cela garantit une continuité totale et un emploi », peut-on lire dans les colonnes de Tweewieler. La suspension de paiement a ainsi été révoquée par le tribunal, afin de finaliser le processus de rachat.

L’objectif est désormais de poursuivre l’ensemble des activités d’AGU, autant auprès des fournisseurs que des clients. Il aurait été triste de perdre définitivement un tel acteur : son acquisition ne peut être que réjouissante, dans une conjoncture économique qui plus est toujours délicate pour le vélo. La bonne nouvelle, c’est qu’une reprise de la croissance est attendue début 2025.