Ça sent la fin pour cet historique et emblématique acteur du vélo

Fondée en 1966, la marque néerlandaise AGU, célèbre pour ses vêtements, sacoches et autres accessoires dédiés au cyclisme, rencontre de profondes difficultés financières. Tant et si bien qu’elle pourrait potentiellement disparaître dans un avenir proche, après l’échec d’un rachat. L’entreprise s’est officiellement déclarée en suspension de paiement.

Source : AGU

Ce serait une triste nouvelle pour l’univers du vélo que de voir disparaître le groupe néerlandais AGU, acteur historique du cyclisme principalement connu pour ses vêtements sportifs et urbains, ses sacoches et plus globalement ses accessoires. Car à l’heure d’écrire ces lignes, l’avenir de l’entreprise est clairement en danger.

C’est ce que nous apprennent plusieurs médias hollandais – parmi lesquels Tweewieler et rtl.nl -, qui se font le relais d’un communiqué de presse officiel publié par la société. Avant de rentrer dans le vif du sujet, tâchons de rappeler l’historique financier récent d’AGU, en proie à des difficultés depuis 2022 déjà.

Un rachat qui capote

AGU était en procédure WHOA depuis décembre 2023 : cela lui a permis d’éviter la faillite et de trouver un accord avec ses créanciers pour restructurer sa dette. Le tout a été approuvé par un juge. La firme d’Alkmaar devait par ailleurs être rachetée. Problème : le rachat aurait capoté à la dernière minute. Conséquence : Alkmaarse Groothandels Unie (AGU) a été contrainte de demander une suspension de paiement.

« Au cours des derniers mois, AGU s’est pleinement concentrée sur le rétablissement d’une activité commerciale saine. Grâce au soutien et à la coopération de toutes les parties impliquées, l’entreprise a obtenu un résultat positif au cours de la période écoulée. AGU a réalisé avec succès une procédure WHOA à partir de décembre 2023, sous réserve de financement », a écrit la marque.

Et de poursuivre : « Il est apparu la semaine dernière que les conditions de financement ne pouvaient pas être remplies. En conséquence, AGU a été contrainte de demander une suspension de paiement. En étroite consultation avec les administrateurs, une enquête est actuellement menée pour savoir si l’accord WHOA peut encore être atteint. »

Source : AGU

Sans soutien financier fort à ses côtés, AGU voit ses chances de disparaître grandir. La société « espère trouver à court terme un nouveau propriétaire/financier qui puisse garantir la pérennité de ce patrimoine. Les opérations commerciales se poursuivront jusqu’à nouvel ordre », apprend-on dans le communiqué.

Des lourdes pertes en 2022

Certains employés ont indiqué au média WielerFlits que l’avenir du groupe était « très incertain en raison de l’annulation de la reprise ». En interne, l’inquiétude est naturellement palpable.

Plusieurs facteurs clés auraient fait basculer le destin d’AGU. Si la prospère période post-Covid 19 lui a plutôt donné le sourire avec des résultats positifs d’1,12 million d’euros enregistrés en 2021, l’année 2022 l’a rapidement fait déchanter : 1,7 million de pertes, si l’on en croit les chiffres du média économique Nieuwsfiets. Ce bilan négatif serait lié à des stocks élevés, mais aussi à la perte d’un important client. En 2022, AGU a perdu l’appel d’offres du groupe de vente au détail Dynamo Retail, rappelle WielerFlits.

Fondé en 1966, AGU est un acteur historique du cyclisme : en cas de faillite officielle, une triste page se tournerait.