Ultra léger, en bambou et un cadre garanti 12 ans : ce vélo électrique français donne déjà très envie

Le Cyclik e-Gravel marie le bambou et le lin pour son cadre local, donnant un vélo électrique gravel sous les 14 kg, le tout associé à une assistance Mahle performante.

Le vélo électrique ne se conjugue pas qu’en aluminium, acier ou carbone. D’autres matériaux alternatifs peuvent trouver leur place, comme le bois. Félix Hébert s’en est fait une spécialité avant de créer Cyclik en 2018, développant des vélos ainsi que des VAE. La toute nouvelle création de l’entreprise savoyarde est un gravel, sobrement nommé e-Gravel, apprend-on dans une publication LinkedIn.

Un cadre végétal à -97 % de CO 2

Le Cyclik e-Gravel propose une géométrie typique du milieu, doté d’un cintre course Ritchey. Son cadre reprend le procédé du e-Relief, à savoir des tubes en bambou et des raccords en fibre de lin.

Les raccords des tubes en bambou sont en fibre de lin. // Source : Cyclik

Le développement a duré 5 ans en interne, afin de proposer un vélo électrique écologique, le cadre émettant 36 fois moins de CO 2 (-97 %) qu’en temps normal. Fabriqué dans les ateliers de Cyclik, il est de plus garanti 12 ans, un gage de durabilité. Végétal au cœur et au poids de 13,9 kg, l’e-Gravel ajoute une fourche carbone.

Un vélo électrique gravel aux pneus verts et à assistance légère

Il mise aussi sur une assistance légère. Le moteur Mahle X20 (1,4 kg seulement) intègre la roue arrière et envoie 55 Nm de couple maximal, relié à une batterie non amovible de 236 Wh dans le tube diagonal. Cyclik indique une autonomie jusqu’à 100 km, voire davantage avec un prolongateur de 250 Wh en option. La transmission est une Shimano RD-RX812 à 12 vitesses, associée à des freins hydrauliques GRX 600 aux disques de 160 mm.

La transmission Shimano RX812 12 vitesses // Source : Cyclik Le moteur Mahle X20. // Source : Cyclik Le cintre course Ritchey. // Source : Cyclik

Enfin, le choix de composants plus écologiques se poursuit sur certains composants. On cite la Selle Italia Model X Green, fabriquée en Italie sans colle ni polyuréthane, et les pneus Hutchinson Touareg Green en 700x45C, fabriqués en France à 57 % de matériaux recyclés ou biosourcés.

Ce Cyclik e-Gravel ne sera disponible qu’en 2025. Le vélo électrique gravel entrera prochainement en précommande, au prix de 4 799 euros.