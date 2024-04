En quoi consisterait exactement ce « Mode Ultra Boost » sur la PS5 Pro

Sony a apparemment un nouveau mode graphique pour la Playstation 5 Pro.

La PlayStation 5 Pro, surnommée « Trinity », c’est normalement pour cette année 2024. Parmi les fonctionnalités attendues, le Mode Ultra Boost fait particulièrement parler de lui. Mais qu’est-ce que ce mode et quelles améliorations apportera-t-il aux jeux vidéo ?

Le troisième mode graphique spécial

Fin mars, Insider Gaming a révélé des détails sur les exigences pour les jeux portant le logo « PS5 Pro Enhanced ». Contrairement aux attentes, ces exigences ne seraient pas aussi strictes que prévu. Selon The Verge, même les jeux affichés à seulement 30 images par seconde peuvent être commercialisés comme « optimisés pour la PlayStation 5 Pro ».

Ce mode amélioré combinerait le ray tracing avec une fréquence d’images de 60 ips et une définition 4K via un nouveau traitement appelé Playstation Spectral Super Resolution (PSSR). Selon les informations actuelles, cette dernière est une technologie TAAU (Temporal Anti Aliasing Upsampling) développée par Sony, qui ne sera disponible dans un premier temps que sur la PS5 Pro.

Sony recommanderait ainsi aux développeurs d’augmenter la fréquence d’images à 60 ips en utilisant la technologie PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) pour la version d’un jeu destinée à la PS5 Pro. Cette recommandation inclurait également l’ajout ou l’extension du ray-tracing. Cependant, ces 60 ips ne constituraient pas une exigence de base pour le label « PS5 Pro Enhanced ».

D’ailleurs, les jeux qui sont simplement affichés dans une définition plus élevée, ou qui atteignent une définition maximale plus élevée avec une définition dynamique, sont également susceptibles d’être annoncés comme « PS5 Pro Enhanced ». Il semble que le simple fait d’obtenir une fréquence d’images plus stable ne suffise pas pour qu’un jeu soit étiqueté ainsi.

Cela pourrait signifier que nous verrons des jeux « PS5 Pro Enhanced » fonctionnant entre 1080p et 1440p à 30 ips sur la PS5 de base et fonctionnant entre 1280p et 2160p sur la PS5 Pro à la même fréquence d’images.

Les exigences pour le label « PS5 Pro Enhanced » semblent largement comparables à ce que Sony a fait avec la PS4 Pro. Il y a une certaine flexibilité afin que les développeurs puissent choisir ce qu’ils souhaitent améliorer. Si un jeu est éligible au label Enhanced, il peut être affiché sur l’emballage du disque et sur les pages du PlayStation Store de Sony. Cela permettra de le vendre, sans doute, un peu plus cher.

