PS5 : selon Sony, la pénurie, c’est fini

La pénurie de PlayStation 5 touche à sa fin selon un porte-parole de Sony qui a évoqué le sujet pendant le CES 2023. Pour rappel, la console avait été lancée en 2020, mais restait difficile à trouver.

La PlayStation 5 a été commercialisée en 2020 — tout comme sa petite sœur la PlayStation 5 Digital Edition. Or, la console de jeux fait partie des produits qui ont le plus souffert de la pénurie de composants. Résultat : jusqu’à aujourd’hui, trouver une PS5 était loin d’être une tâche facile. Il fait faire preuve de réactivité au moindre stock disponible, voire même avoir un peu de chance pour s’en procurer une. Bref, Sony avait bien du mal à fournir une offre au niveau de la demande.

Or, un peu plus de deux après le lancement, voici l’éclaircie tant attendue. Comme le souligne BFM Tech, Jim Ryan, responsable de la division jeux vidéo au sein de l’entreprise, a annoncé au CES 2023 que « tous ceux qui veulent une PS5 devraient avoir beaucoup plus de facilités à en trouver une chez les détaillants du monde entier, à partir de maintenant ».

Il explique aussi qu’avec sa PS5, Sony a dû « gérer une demande sans précédent face aux défis mondiaux durant ces deux dernières années ».

Une bonne nouvelle à confirmer

Jim Ryan glisse aussi que la PS5 a enregistré 30 millions d’exemplaires vendus jusqu’à présent. Si la fin de pénurie de PlayStation 5 a bel et bien lieu, Sony devrait enfin pouvoir espérer un réel essor des ventes dans les mois et années à venir afin de battre son meilleur adversaire, la Xbox Series X de Microsoft.

Or, avant de crier victoire, le discours du dirigeant devra se concrétiser en magasins et sur les sites de vente en ligne. La situation ne semblait pas avoir beaucoup évolué ces derniers temps. Les améliorations promises se feront donc peut-être ressentir progressivement à partir de maintenant.

Un enjeu majeur pour le jeu vidéo

Au-delà de Sony, la pénurie de PS5 était une problématique majeure pour le secteur vidéoludique dans son ensemble. Pour les développeurs et éditeurs de jeux vidéo, cette situation représentait un frein majeur à la vente de jeux next gen. Ces derniers dépendent évidemment de la bonne santé du marché des consoles compatibles.

Or, en ne vendant pas de jeux next gen, les acteurs du marché n’ont pas les ressources nécessaires pour en créer de nouveaux et on risque alors d’entrer dans un cercle vicieux. En d’autres termes, la fin de la pénurie de PS5 ne serait pas une bonne nouvelle uniquement pour Sony et ses clients, mais aussi pour l’écosystème du jeu vidéo dans son ensemble.

