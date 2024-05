Pourquoi PlayStation a désormais deux patrons

L'annonce était attendue depuis plusieurs mois. On sait désormais qui remplace Jim Ryan à la tête de PlayStation. Surprise, ce n'est pas une, mais deux personnes qui vont le remplacer.

En septembre 2023, Sony avait annoncé que le patron de PlayStation Jim Ryan allait quitter ses fonctions après de 30 ans de services pour la marque. On connait désormais l’identité de ses remplaçants. Au pluriel, car Sony a fait le choix plutôt curieux de nommer deux CEO à la tête de PlayStation.

Qui sont les nouveaux patrons de PlayStation ?

Le premier remplaçant n’a pas étonné les analystes et observateurs de l’industrie. Il s’agit de l’Européen Hermen Hulst qui a gravi les échelons au cours des dernières années et était pressenti pour être le successeur de Jim Ryan. Après avoir dirigé Guerrilla Games pendant la création de la franchise à succès Horizon, Hermen Hulst a été nommé patron de tous les PlayStation Studios. Désormais, il devient CEO d’une nouvelle branche du groupe : Studio Business Group. Il aura sous sa charge tous les jeux conçus par Sony, mais aussi les adaptations en films ou en série.

À ses côtés, on retrouvera désormais le Japonais Hideaki Nishino comme CEO d’une autre branche : Platform Business Group. Il aura donc sous sa responsabilité le développement des nouvelles consoles PlayStation comme la future PS5 Pro, les services comme le PlayStation Plus, ou les relations avec les développeurs et éditeurs externes.

Hiroki Totoki, qui était le patron de PlayStation en attendant de trouver les remplacents permanent de Jim Ryan, reste à la fois le CFO et COO de Sony et garde un rôle de président de PlayStation. Hermen Hulst et Hideaki Nishino seront sous sa supervision hiérarchique.

Cette nouvelle structure n’est pas sans rappeler celle adoptée par Microsoft pour sa division gaming. Si Phil Spencer reste le grand chef de toute l’activité jeu vidéo, l’activité service, relation et console Xbox est dirigée par Sarah Bond alors que Matt Booty supervise les studios internes Xbox Game Studios et Zenimax Bethesda.

L’avenir incertain de PlayStation

Avec sa PlayStation 5, Sony est le grand gagnant pour le moment de la nouvelle génération de consoles. Le champion de la console de salon parvient à écouler en moyenne deux PS5 quand une Xbox Series est vendue. Pour autant, le succès de la PlayStation 5 est en grande partie une continuité du succès de la PlayStation 4 et Sony tente, depuis plusieurs années, de trouver de nouveaux relais de croissance.

Lors de la présentation des résultats financiers ce mardi 14 mai, Sony a confirmé que la PlayStation 5 avait dépassé les 59 millions de consoles vendues. Un chiffre impressionnant, mais décevant pour la firme. En effet, la marque a vendu 20,8 millions de consoles sur l’année fiscale, loin des 25 millions visés à l’origine et inférieur à l’objectif révisé de 21 millions de vente. La PS5 continue de suivre la même courbe que la PS4 en son temps.

Sony a rappelé que la firme n’avait pas de suite prévue sur les 12 prochains mois pour l’une de ses franchises fortes. Heureusement, la marque a pu compter sur le succès de Helldivers 2 en ce début d’année, qui a dépassé les 12 millions d’exemplaires sur PC et PS5 en 12 semaines. Tant que Sony ne saborde pas le jeu évidemment.