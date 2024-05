Un énorme gâchis : l’affaire Helldivers 2 touche à sa fin et PlayStation ne peut avoir que des regrets

Après un week-end de chaos et une descente aux enfers pour la note communautaire de Helldivers 2 sur Steam, Sony a enfin fini par faire marche arrière sur son plan de rendre une connexion au compte PlayStation obligatoire.

Il aura fallu trois jours à Sony pour faire machine arrière sur sa décision. Trois jours qui ont suffi à transformer l’un de ses succès de l’année en l’un des jeux les plus impopulaires sur Steam. Vendredi 3 mai, les développeurs de Helldivers 2 annonçaient, on pense comprendre sur la demande de Sony, que leur jeu à succès allait bientôt intégrer sur PC une connexion obligatoire à un compte PlayStation Network. La suite logique pour la stratégie de Sony qui consiste à faire du PC une plateforme secondaire de l’environnement PlayStation. Seulement voilà, la connexion au compte PlayStation était facultative jusque-là. Cette annonce a évidemment déplu à de nombreux joueurs et joueuses Steam.

De jeu populaire à évaluation « extrêmement négative »

Au-delà des joueurs mécontents, cette décision a surtout causé un problème de fond pour le jeu. En effet, Helldivers 2 était commercialisé dans plus de 177 pays où Sony ne propose pas de compte PlayStation Network. Résultat, les joueurs n’allaient plus pouvoir se connecter au jeu. Conséquence logique, les joueurs se sont tournés vers le système de notation de Steam pour déconseiller l’achat, en particulier dans les pays concernés. En quelques jours, le jeu a dépassé les 260 000 avis négatifs et est désormais évalué de façon « extrêmement négative ».

Très rapidement, et probablement sur décision de Valve, Helldivers 2 a été retiré de la vente dans 177 pays et le gestionnaire de la plateforme a accepté les remboursements sans condition, même si on a joué plus de deux heures au jeu.

Sony fait enfin marche arrière

Devant ce fiasco mettant clairement en danger l’avenir de son jeu multijoueurs, Sony PlayStation a fini par annoncer que la connexion obligatoire au compte PlayStation Network ne serait finalement pas mise en place : « Fans de Helldivers — nous avons entendu vos commentaires sur la mise à jour de liaison de compte Helldivers 2. La mise à jour du 6 mai, qui aurait nécessité la liaison des comptes Steam et PlayStation Network pour les nouveaux joueurs et pour les joueurs actuels à partir du 30 mai, n’ira pas de l’avant ».

Helldivers fans — we’ve heard your feedback on the Helldivers 2 account linking update. The May 6 update, which would have required Steam and PlayStation Network account linking for new players and for current players beginning May 30, will not be moving forward. We’re still… — PlayStation (@PlayStation) May 6, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Sony aura donc laissé les développeurs du jeu face à une foule de joueurs mécontents pendant tout un week-end pour rien. Sur Twitter (X), le patron du studio de développement Arrowhead n’a pas hésité à expliciter que ce n’était pas le choix de ses équipes, qu’ils auraient préféré garder une connexion optionnelle au compte PlayStation « Parfaitement compris, et votre voix n’est pas passée inaperçue. Je pense qu’il s’agit jusqu’à présent de l’une des révoltes les plus importantes et les plus puissantes de l’industrie. ».

Qu’est-ce que Sony aurait dû faire ?

Il est clair que Sony souhaite faire grossir le nombre de joueurs connectés à son PlayStation Network en moyenne et a pensé qu’une connexion obligatoire après le lancement du jeu était une bonne solution. L’éditeur a choisi le jeu de l’année qui met le mieux en scène la solidarité entre joueurs et un front commun pour repousser la tyrannie.

On pense qu’il aurait été beaucoup plus simple pour Sony de laisser la connexion au compte PlayStation optionnel, mais d’offrir des avantages aux joueuses et joueurs connectés à ce compte. Par exemple, l’accès à une obligation (le système de battle pass du jeu) exclusive pour les personnes connectées. C’est avec ce genre d’incitation que les joueurs auraient naturellement accepté une connexion au compte PlayStation, sans se plaindre.