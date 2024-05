Helldivers 2 : fini la démocratie, les joueurs n’auront plus la liberté de se passer d’un compte PlayStation sur PC

Mauvaise nouvelle pour les joueurs de Helldivers 2 sur PC : la liaison d'un compte PlayStation Network sera obligatoire sur Steam pour tous les joueurs, nouveaux et existants. Mais c'est pour la bonne cause selon Sony.

On le sait maintenant, le succès d’Helldivers 2 est dû en grande partie à sa sortie simultanée sur PlayStation 5 et PC. Les deux communautés ont pu ainsi jouer ensemble pour protéger la démocratie contre les invasions extra-terrestres.

Pour les joueurs PC sur Steam, la création ou la liaison d’un compte PSN (PlayStation Network) était jusque-là facultative, mais cela va très rapidement changer. Sony vient d’annoncer qu’il s’agirait désormais d’une obligation pour tous les joueurs, nouveaux et existants.

C’est dans une notice publiée sur Steam que l’éditeur du jeu, PlayStation Interactive Entertainment, a annoncé cette nouvelle obligation. Tous les joueurs PC, qu’ils aient acheté le jeu à sa sortie ou qu’ils comptent l’acheter, devront lier leur compte Steam à un compte PlayStation Network.

Cette liaison ne pouvait pas être imposée à la sortie du jeu en raison de « problèmes techniques lors du lancement de Helldivers 2″ selon l’éditeur. Et des soucis, le jeu en a eu de nombreux à sa sortie, avec des dizaines de milliers de joueurs ne pouvant même pas accéder au menu du jeu. Pour Sony, la raison est au bénéfice des joueurs et de la santé des parties :

La liaison de compte est cruciale afin de protéger nos joueurs et de répondre aux standards de sécurité proposés sur les jeux PlayStation et PlayStation Studios. Ce système est notre principal moyen de protéger les joueurs contre l’antijeu et les abus et nous permet de bannir les joueurs qui s’adonnent à ce genre de pratique. Il permet également aux joueurs ayant été bannis de contester cette décision.