Mario Kart tour est là… mais pas vraiment là. En effet, le jeu est disponible au téléchargement et est victime de son accès, les serveurs du jeu sont donc en maintenance. En attendant, vous pouvez le télécharger pour être prêts à y jouer dès que cela sera possible.

Le jeu pour smartphone Mario Kart Tour tant attendu (et retardé) de Nintendo est presque là. Il était initialement prévu d’y jouer à minuit ce mercredi 25 septembre 2019, mais le jeu est en maintenance depuis. Vous pouvez donc télécharger Mario Kart Tour sur l’App Store et le Play Store, mais vous ne pourrez pas y jouer.

Mario Kart tour est un jeu mobile gratuit tiré de la célèbre licence de Nintendo. C'est le troisième jeu Mario sur mobile, après Super Mario Run et Dr. Mario World.

Plusieurs modes de jeu

Riche en contenus (personnages, circuits, objets...)

Il sort de plusieurs semaines de bêta test auprès de plusieurs milliers de joueurs, nous ne savons pas comment Nintendo a fait évoluer son titre en fonction des retours des premiers joueurs et comment le système de micro-transactions a été intégré. En effet, le jeu est gratuit mais son modèle économique repose sur des micro-transactions qui pourraient avoir un rôle central. On s’attend à un système de lootbox dans lequel vous dépensez de l’argent virtuel (disponible via les fameuses micro-transactions) pour tenter de déverrouiller de nouveaux objets.

Pour les plus impatients, sachez que c’est un jeu qui se joue en mode portrait. Votre kart accélère automatiquement. Par conséquent, il faut utiliser vos doigts pour diriger le kart vers la gauche ou la droite, appuyer sur les armes pour les activer (avec un balayage avant ou arrière pour les diriger si besoin) et sélectionner les options de boost si disponibles. Il est également possible d’utiliser le gyroscope de son smartphone pour tourner à gauche ou à droite, il suffit donc de pencher à gauche ou à droite son smartphone.

C’est le troisième jeu Mario sur mobile, après Super Mario Run et Dr. Mario World – vous pourrez y jouer dès que la phase de maintenance sera terminée. Evidemment, on vous tient au courant.