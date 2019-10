Comme annoncé il y a quelques mois, Epic Games commence à placer ses pions pour ouvrir une véritable boutiques d'applications sur Android en remplaçant le Play Store. L'installeur Fortnite devient ainsi l'application Epic Games.

Il y a un peu plus d’un an, Fortnite faisait son arrivée sur Android. Pour ce faire, l’éditeur Epic Games avait cependant décidé de se passer du Google Play Store. Pour jouer au jeu de tir en mode battle royale, les joueurs devaient installer une application, l’installeur Fortnite qui… permettait d’installer Fortnite.

À l’époque, cette manœuvre avait été perçue comme une manière pour Epic Games de se passer de la commission de 30 % que tous les développeurs doivent reverser à Google et Apple pour la vente de microtransactions. Finalement, il semble que la stratégie se soit avérée payante et Epic Games prépare déjà l’avenir.

En effet, comme le souligne le site Android Police, l’installeur de Fortnite a finalement été rebaptisé très sobrement « Epic Games ». Une manière de souligner qu’il ne sera à l’avenir plus seulement dédié à Fortnite, mais potentiellement à d’autres jeux développés ou édités par le studio américain.

The Fortnite Installer on Android is now the Epic Games app!

Use it to download Fortnite on Android and check out all that's new in #FortniteChapter2 pic.twitter.com/LvqejecaNq

— Fortnite (@FortniteGame) October 24, 2019